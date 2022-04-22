將盧安達工人綁柱子拷打 中國籍幹部遭重判20年

中國籍幹部拷打盧安達工人遭重判。(Getty Images)

中國企業幹部在非洲虐待工人又有了新判決，兩名涉嫌拷打盧安達工人的中國籍幹部分別遭到重判20年與12年。

綜合法新社、朝鮮日報報導，盧安達一處礦場的中國籍幹部，因將盧安達工人綁在樹上拷打遭判重刑。

2019年9月，社交網路流傳一段影片，一名憤怒的中國男子孫世俊（音譯）用繩子抽打被綁在柱子上的盧安達男子，理由是該名工人多次竊盜礦物。盧安達法官Jacques Kanyarukiga指出，「很明顯，孫世俊對受害者施以酷刑，並惡意進行體罰，這是一項嚴重的罪行」，最後判處孫世俊20年徒刑。

庭審期間，孫世俊在盧安達的魯西羅地區法院出庭，他承認暴力打擊了兩名僱員，但解釋是因「對他們偷竊礦物感到沮喪和討厭」。

孫世俊還替自己辯護，指已向兩名受害者賠償了總額超過100萬盧旺達法郎的款項，並簽署了和解書。但檢方聲稱這中國籍男子被迫接受賠款，是「因為他們受到了傷害，而且害怕礦長」。

該涉案公司的另一名經理，即阿里集團控股有限公司派駐官員，被認定為共犯，並被判處12年徒刑。

中國企業幹部在非洲投資 許多礦業，對當地工人虐待之事時有耳聞，2020年有中國煤礦礦主在辛巴威對礦工開槍，背後因素為欠薪糾紛。