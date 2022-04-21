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上海封城被關了5周 德國經理：以為這事只會發生在鄉下

中國新聞組／北京22日電
圖為21日上海街頭景象，除了送外賣人員，街頭不見人車、一片死寂。（路透）
圖為21日上海街頭景象，除了送外賣人員，街頭不見人車、一片死寂。（路透）

時代在線發表一名在上海生活工作德國經理對封城的感受。「我已在家裡被困了五周，每兩天可以到院子裡做測試，最多五分鐘。現在有了新規定，可以在小區內活動。我已被關了五周。什麼時候結束封城，不清楚。在封城的日子裡，我親身體會到，不自由，是一種怎樣的滋味。」

諾伊曼（化名）是機械公司的經理，他的3間房公寓位於一個有2500名居民高檔小區。他很擔心被測出陽性，寵物犬將與他分離，且可能被打死。他說，原來只聽說過這樣的事情發生在鄉下，不會在西化的上海。但網上的影片講述的恰恰是上海寵物在封城之後的命運。

「食品的確成了問題。政府供應很差，一周一杯大米，一盒土豆：裡面只有一個土豆。小區開始團購，直接向生產者購買比如新鮮蔬菜。」

「我們在群裡交換食品，我剛剛用可樂換了酵母粉，計畫做蛋糕。現在可口可樂成了搶手的貨幣。我們在院裡測試時交換物品。」

「當然有黑市；幾天前，我用100元（歐元，下同，約108美元）買到一箱啤酒還，花了30元買了礦泉水；都是先付款，如果順利，快遞把貨送到門前，事先都無法知道能否成功，有很多騙子。」

RTL報導一個封城中的德國四口之家，母親說，最糟糕的是把陽性孩子帶走。「帶去兒童醫院，或者方艙醫院，不由我們做主。這讓我們感到驚慌。」

法蘭克福匯報曾援引汽車部件供貨商ZF公司報導，新冠疫情爆發後，派往中國分公司的外國員工越來越難找；公司總部不斷審核當地員工的生活條件，根據所在國的情況調整補貼，但找到合適的人選難度仍然很大。

另據美國之音報導，一項對居住在上海的外國人的調查顯示，他們中絕大多數表示，目前上海採取的封城限制措施讓他們重新考慮自己在中國的未來。

調查發現，在未來一年，上海的外國人將會減少一半，其中48%的人表示，如果不是馬上離開，也會在今後12個月裡離開上海。 37%的人表示，他們將會堅持到疫情結束，看看上海的情況是否會有所好轉再決定去留。這兩類人加起來占全部受訪者的高達85%。

封城 疫情 德國

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