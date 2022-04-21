上海日增染疫逾1.7萬例、死亡11例 解封仍遙遙無期

圖為21日上海街頭景象，除了送外賣人員，街頭不見人車、一片死寂。(路透)

據上海市衛健委通報，4月21日，上海新增本土新冠肺炎確診病例1,931例、無症狀感染者1萬5,698例。當天並新增本土死亡11例，平均年齡84.2歲，最大年齡94歲（2例）。11名死亡患者均合併有嚴重慢性病，死亡直接原因均為基礎疾病所致。

目前上海在院治療確診者有2萬4,161例，其中重型160例，危重型24例。這波疫情 以來，上海累計染疫死亡已達36例。

儘管執行嚴格的封控防疫措施已將近一個月，上海疫情至今仍未出現明顯轉折。21日深夜，上海宣布全市將從22日起開展「社會面清零攻堅九大行動」，力爭早日全市實現社會面清零。

上海市政府新聞辦微信 公眾號《上海發布》的消息指出，上海當前疫情依然十分嚴峻，為此，市委、市政府對社會面清零攻堅作出新的部署，將集中利用一段時間，採取「全域靜態管理、全員檢測 篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施，做到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」。

根據九大行動的部署，上海將開展社區管控行動，最大限度減少人員流動聚集。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求；管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」要求；防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」要求，人員不得流動到封控區和管控區。

此外，上海22日起將採分區分級檢測推進模式，對封控區每天開展一輪核酸篩查；對管控區採「3天抗原（快篩）+2天核酸」組合篩查；對防範區採「4天抗原+1天核酸」組合篩查；對快遞、外賣等城市服務保障人員，每天檢測1次核酸、2次抗原。

不過，對於上海何時能解封，上海市政府仍未能給出明確答案。上海官方22日在解放日報以問答方式回應市民關心的15個問題，針對「全市性的封控還會持續多久？市民生活何時能夠完全恢復正常？」上海市政府僅重申要盡快實現社會面清零。

上海官方在問答中表示，一旦實現社會面清零並不斷鞏固防控成效，就可以根據「三區」劃分相關要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。