中國掀起「考公熱」 學者：驚訝且擔憂

2022年度「國考」開考，圖為山西省太原市，考生排隊等候入場筆試。（中新社）

中國近幾年掀起報考公務員的熱潮，不過著名經濟學家吳曉求昨天直指，中國改革開放就是為了要打破「鐵飯碗」，需要優秀人才創業，幾百人考一個公務員崗位是浪費，坦言非常驚訝且擔憂。

中國2022年度國家公務員考試（國考）吸引212.3萬人報名，爭奪僅3.12萬個「鐵飯碗」。

據中媒每日經濟新聞、中國新聞週刊報導，今年大專院校畢業生達1076萬人，被稱為「最難就業 季」，且踏出校園後，畢業生仍多選擇投考公務員、研究所或是事業單位編制。

對於「考公熱」，前中國人民大學副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求20日在博鰲亞洲論壇上坦言，「我非常驚訝，而且我不認為這是一個好的現象」，認為中國社會需要有優秀的人才去創業。

他說，一個國家的發展企業非常重要，沒有在國際上非常有競爭力的企業，沒有創新式的企業是不行的。因此，要創造一種環境、一種政策，讓優秀的人才去創業。

吳曉求直言：「每當看到這麼多學生在為公務員努力，我還是有點擔憂。這也在反思，為什麼這麼多年輕優秀的人才都去為一個鐵飯碗。」

他說，中國改革開放40年就是為了要打破「鐵飯碗」，讓大家有一種激勵，為社會盡自己的貢獻，去創造財富。「幾百人考試考一個崗位，這是一個浪費，我們要從大的層面去考慮，因為一個國家培養一個人才真的不容易，花巨大的成本。」

吳曉求並稱，從深層次來看，要去思考如何改善環境，與構建一個現代市場經濟完全對接的政策體系，同時一定要提倡市場主體的平等性，要提倡競爭，鼓勵人們去創造財富。