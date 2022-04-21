我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殖利率抵消財報 道指震盪700點

俄擴大對美制裁名單 禁賀錦麗等人入境俄國

中國掀起「考公熱」 學者：驚訝且擔憂

中央社台北21日電
2022年度「國考」開考，圖為山西省太原市，考生排隊等候入場筆試。（中新社）
2022年度「國考」開考，圖為山西省太原市，考生排隊等候入場筆試。（中新社）

中國近幾年掀起報考公務員的熱潮，不過著名經濟學家吳曉求昨天直指，中國改革開放就是為了要打破「鐵飯碗」，需要優秀人才創業，幾百人考一個公務員崗位是浪費，坦言非常驚訝且擔憂。

中國2022年度國家公務員考試（國考）吸引212.3萬人報名，爭奪僅3.12萬個「鐵飯碗」。

據中媒每日經濟新聞、中國新聞週刊報導，今年大專院校畢業生達1076萬人，被稱為「最難就業季」，且踏出校園後，畢業生仍多選擇投考公務員、研究所或是事業單位編制。

對於「考公熱」，前中國人民大學副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求20日在博鰲亞洲論壇上坦言，「我非常驚訝，而且我不認為這是一個好的現象」，認為中國社會需要有優秀的人才去創業。

他說，一個國家的發展企業非常重要，沒有在國際上非常有競爭力的企業，沒有創新式的企業是不行的。因此，要創造一種環境、一種政策，讓優秀的人才去創業。

吳曉求直言：「每當看到這麼多學生在為公務員努力，我還是有點擔憂。這也在反思，為什麼這麼多年輕優秀的人才都去為一個鐵飯碗。」

他說，中國改革開放40年就是為了要打破「鐵飯碗」，讓大家有一種激勵，為社會盡自己的貢獻，去創造財富。「幾百人考試考一個崗位，這是一個浪費，我們要從大的層面去考慮，因為一個國家培養一個人才真的不容易，花巨大的成本。」

吳曉求並稱，從深層次來看，要去思考如何改善環境，與構建一個現代市場經濟完全對接的政策體系，同時一定要提倡市場主體的平等性，要提倡競爭，鼓勵人們去創造財富。

就業

上一則

上海保供物資接連出差錯 官方承認確實存在問題

下一則

中共20大前「最大政治」 港媒：樹立習權威

延伸閱讀

整點快訊／美籍外教「刺臉數刀」殺女學生 中國法院判死

整點快訊／美籍外教「刺臉數刀」殺女學生 中國法院判死
首破千萬人…中國1076萬大學畢業生 迎最難就業季

首破千萬人…中國1076萬大學畢業生 迎最難就業季
福遍縣教委賴斯拚連任 爭取華人支持

福遍縣教委賴斯拚連任 爭取華人支持
周迪：推銷自己進頂尖私大

周迪：推銷自己進頂尖私大

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03

超人氣

更多 >
張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動