上海保供物資接連出差錯 官方承認確實存在問題

圖為上海4月10日搬運物資的工作人員。(美聯社)

疫情 使上海人民生採購遇上大問題，不少人仰賴政府配送的保供物資。近期陸續傳出物資品質有問題，甚至收到多年前停產企業在今年生產的食品。官方坦言，部分物資確實有問題。

上海本輪疫情爆發後，由於物資緊張、民眾無法自由採購，因此由政府出面協調上海市現有與各省援滬物資，再藉由物流定期配送到各社區，成了不少人度過艱困時期的重要依靠。每每保供物資送達後，微博、微信 等社群中，都可以看到滿滿「曬物資」的圖片。

然而封城至今將屆滿一個月，多次收到保供物資的上海民眾卻也逐漸發現，物資的品質參差不齊，有些食品味道有異、製造日期不明，甚至有些物資的生產商已經在多年前停產，然而食品包裝上的生產日期卻在今年。

由於接連傳出保供物資品質出問題，上海市今天上午召開疫情防控新聞發布會，與會官員坦言，「部分免費發放的保供物資存在品質問題」。

據官媒央視報導，上海市政府新聞發言人尹欣在會中表示，在近期的監管工作中，包括受理的投訴舉報，的確發現了部分免費發放的保供物資存在品質問題，主要是生鮮食品存在品質問題。

她說，對於疫情期間發現的相關違法行為，市場監管部門會堅持從嚴從快的原則，發現一起查處一起。如果大家發現了相關的問題，也可以監督舉報。

中央社記者所居住的社區近日收到的保供物資也被住戶發現有品質問題，熱心的住戶在社區群組中奔相走告，呼籲還沒食用的住戶不要將食物拆封。

被住戶點名有問題的是近日揚州市一間連鎖超市提供保供物資，其中一份名為「龍仁粉絲」的產品，包裝上的生產日期標註2022年3月，然而其生產商「河南 省夏邑縣匯龍食品有限公司」被發現已於2020年停止生產並註銷。

這個消息在鄰近多個社區傳開後，不少人紛紛表示都有收到這份物資，更擔心有問題的物資不只這一項。

負責提供這次保供物資的江蘇宏信超市連鎖股份有限公司，今日在微信公眾號發布道歉信，坦言對供應商品質把關不嚴，造成居民對物資中部分粉絲產品存疑。

公司強調將立即啟動調查程序，召回所有河南省夏邑縣匯龍食品有限公司生產的粉絲產品，調換其他優質產品，並委託所在居委協助廣大居民做好調換工作。