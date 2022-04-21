美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

據央視報導，中國浙江省寧波市中級人民法院於21日，一審公開宣判美國籍被告人沙迪德·阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen）故意殺人一案，並將他判處死刑。

據法院通報，2019年初，被告人Abdulmateen與被害人陳某（女）相識，謊稱自己離異單身，逐漸與陳某建立男女朋友關係。

自2021年5月中下旬開始，陳某多次與Abdulmateen提出分手，但被告人不同意並進行言語威脅；2021年6月14日，被告人攜帶折疊刀、衣物等，與被害人見面交談，並將之殺害。

法院審理報告上指出，Abdulmateen用隨身攜帶的折疊刀捅刺、切割陳某頸部數刀，被害人失去反抗能力後，又繼續戳刺面部數刀，導致她大出血當場死亡。

對於被告故意非法剝奪他人生命，寧波市中級人民法院認為已構成故意殺人罪，且被告預謀報復殺人，「動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。」

央視報導強調，在案件審理期間，法院充分保障被告人的辯護、獲得翻譯、領事探視等各項訴訟權利，開庭、宣判前均依法通知了美國駐華使領館。

綜合中媒報導，Abdulmateen原是寧波工程學院的一名美國籍外教，受害人是該校的學生。