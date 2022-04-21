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增40例感染 江西南昌明起實施3天區域「靜態管理」

記者林汪靜／即時報導
南昌市決定22日零時至24日24時在全市實施三天較大範圍的區域靜態管理。（圖／中新網）
南昌市決定22日零時至24日24時在全市實施三天較大範圍的區域靜態管理。（圖／中新網）

江西南昌市疫情升溫，昨新增40例本土感染者，南昌市21日發出通告，決定當地時間22日零時至24日24時在全市實施三天較大範圍的區域靜態管理。

南昌市新冠肺炎疫情防控應急指揮部21日發布「關於實施較大範圍區域靜態管理的通告」，靜態管理實施範圍包括南昌縣、東湖區、西湖區、青雲譜區、青山湖區、新建區（不含下新建）、高新區（不含鯉魚洲管理處）、紅谷灘區、經開區、灣里管理局。

南昌市要求，靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測；且民眾應嚴格遵守靜態管理規定，除了封控區嚴格執行足不出戶規定外，其他區域嚴格按照管控區標準執行，除了核酸檢測、就醫等特殊需求外，非必要一律不出社區。

除了保障城市運行的救護車、消防車、物資保障車和經批准的車輛憑證通行外，地鐵、公車等減少發車班次，計程車、網約車等一律暫停營運。而保障居民基本需要、具備條件的超市、藥店、麵包店、醫療機構等場所外，其他商場、餐飲、三溫暖、網咖、電影院、健身房等經營性場所一律暫停營業。

南昌市20日新增感染者40例，其中，本土確診病例13例，27例本土無症狀感染者。40例感染者中在封管控區、隔離點中報告37例，社區篩查報告3例。

3月12日至4月20日，南昌累計156例本土確診病例，868例無症狀感染者，感染者數已破千。

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