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博鰲論壇開幕 習近平提「全球安全倡議」尊重各國主權

記者陳政錄／即時報導
習近平透過視訊在博鰲論壇年會發表主旨演講。(新華社)
習近平透過視訊在博鰲論壇年會發表主旨演講。(新華社)

博鰲亞洲論壇2022年年會21日開幕，中國國家主席習近平透過視訊發表主旨演講，他說中方願提出「全球安全倡議」，包括「堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政」，呼籲尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度。

據新華社報導，習近平以「攜手迎接挑戰，合作開創未來」為題，在博鰲年會上發表演說。他首先表示，當下，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，給人類提出了必須嚴肅對待的挑戰。

習近平認為，走向光明最強大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共濟。強調人類是休戚與共的命運共同體，各國要向著構建人類命運共同體的正確方向，攜手迎接挑戰、合作開創未來。

習近平向國際社會提出「四個共同」呼籲：我們要共同守護人類生命健康、共同促進經濟復甦、共同維護世界和平安寧和共同應對全球治理挑戰。

習近平還提出「全球安全倡議」與其中的「六大堅持」，包括堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護世界和平和安全；堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗。

同時，要堅持重視各國合理安全關切，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上；堅持透過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，反對濫用單邊制裁和「長臂管轄」；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。

習近平形容，國際社會發展到今天已經成為一部複雜精巧、有機一體的機器，拆掉一個零部件就會使整個機器運轉面臨嚴重困難，被拆的人會受損，拆的人也會受損。他認為，大國尤其要作出表率，帶頭講平等、講合作、講誠信、講法治，展現大國的樣子。

對於亞洲地區的發展，習近平說，第一，堅定維護亞洲和平，第二，積極推動亞洲合作，第三，共同促進亞洲團結。他表示，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效，促進亞洲共贏合作邁出新步伐，國家無論大小強弱，無論域內域外，都應該為亞洲添彩而不添亂。

對於中國經濟現況，他強調中國韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期好轉的基本面不會改變，「不論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖。」

習近平最後說，「日日行，不怕千萬里；常常做，不怕千萬事。」只要我們攜手同心、行而不輟，就一定能匯聚起合作共贏的偉力，戰勝前進道路上的各種挑戰，迎來人類更加光明美好的未來。

習近平 聯合國 RCEP

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