中國國務院常務會議 提新增煤炭產能3億噸

中國總理李克強。（中新社資料照）

針對俄烏戰爭引發的能源危機和去年中國的缺電危機，中國總理李克強 20日主持召開國務院 常務會議，表示要應對外部挑戰，強化能源保供，推進條件成熟發展需要的能源項目建設；要發揮煤炭主體能源作用，通過核增產能、新投產等，今年新增產能3億噸，引導煤價運行在合理區間。

會議指出，要推動煤電機組改造，全年改造規模逾2.2億千瓦；確保絕對安全前提下有序發展核電，對經全面評估審查、已納入中國官方規劃的3個核電新建機組項目予以核准。

會議又提到，各地要嚴格落實糧食安全責任，將統籌做好疫情 防控及春季農業生產作為考核評估重要內容；促進蔬菜等農產品順暢流通；研究加大農資補貼措施，及時做好糧食托底收購。

李克強表示，確定能源保供增供舉措，提升能源對經濟社會發展的保障能力。

他還表示，要部署進一步抓好春季農業生產的措施，確保糧食豐收和重要農產品穩定供應。

另據中國農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德表示，第一季度農業農村經濟運行總體平穩，春管春播進展總體較好，奪取夏糧豐收有基礎。

他指，今年中國內外形勢異常複雜嚴峻，穩住糧食生產極為重要。農業農村部堅持把奪取全年糧食豐收作為首要任務，以背水一戰的態度、超常超強的力度，環環緊扣、一招不落抓好春耕生產，糧食生產保持較好勢頭。夏糧生產形勢好於預期。