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南亞各國陷中國「債務陷阱」？ 中國外交官駁斥

記者廖士鋒／即時報導
北京駐孟加拉大使李極明發文，駁斥斯里蘭卡等南亞各國的經濟問題源於「中國債務陷阱」。（圖／取自北京駐孟加拉大使館官網）
北京駐孟加拉大使李極明發文，駁斥斯里蘭卡等南亞各國的經濟問題源於「中國債務陷阱」。（圖／取自北京駐孟加拉大使館官網）

近期斯里蘭卡深陷經濟危機、通膨高漲，民眾上街抗議；另外尼泊爾的債務問題也受關注，這些情況並引起同樣向中國借有債務的孟加拉國內媒體密切討論，對此，北京駐孟加拉大使則投書媒體稱，「中國債務陷阱」根本是個偽命題。

中國外交部亞洲司旗下的微信公眾號「亞洲雄風」將北京駐孟加拉大使李極明的投書《摒棄「中國債務陷阱」謬論刻不容緩》全文譯出。對於近期美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）與孟加拉外長莫門（Abdul Momen）討論了「依賴特定國家發展項目融資可能產生的影響」，李極明指出，事實上，對中國債務僅占孟加拉外債的7%，即債務總額的2.58%和國民生產總值（GDP）的0.98%，「遠遠不及債務陷阱的門檻」。

李極明還表示，除了世界銀行和亞洲開發銀行等債權規模更大的多邊機構外，孟加拉最大的雙邊外部融資來自日本，「孟對日債務占其外債的19%，是該國對華債務的近三倍」。對於中國融資，李極明強調「是福而非禍」除了利率低至1.23%以外，還包含「中國資金從不附加任何不合理條件」。

同時，李極明還駁斥斯里蘭卡經濟危機是中國債務陷阱所釀的論點，他強調，日本在斯里蘭卡的債務份額跟中國同樣是10%，且外債以美元結算，「隨著美聯準會發出縮表信號，全球美元迅速回撤，加速斯里蘭卡盧比貶值」。

國債 融資 北京

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