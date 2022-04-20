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FT：科學家籲中國開放外國疫苗取代較差的自家疫苗

編譯林奇賢／綜合外電
中國近期掀起的疫情，可能暴露了國產疫苗對抗Omicron病毒有效性較差的問題。路透
中國近期掀起的疫情，可能暴露了國產疫苗對抗Omicron病毒有效性較差的問題。路透

一些科學家呼籲，北京當局可能要開放外國的新冠疫苗，或是快速推動加強劑，因為中國近期掀起的疫情，可能暴露了他們國產疫苗對抗Omicron病毒有效性較差的問題。

英國金融時報（FT）報導，中國面對當前的嚴峻疫情，因兩個問題而陷入困境：一為加強劑覆蓋率不夠（官方本周公布60歲以上族群僅57%已完整接種三劑疫苗），二為中國國產疫苗都是不活化疫苗，有效性遠比外國疫苗低。

斯克里普斯研究中心轉譯醫學所長托波爾（Eric Topol）表示，目前數據雖有限，但不活化（滅活）疫苗的有效性，比其他疫苗低，隨時間推移會進一步下滑，「這種疫苗有效性為60%，從沒高過，但Omicron病毒確實暴露了這個問題」。

上月公布的香港大學研究發現，相比接種兩劑BNT疫苗，接種兩劑科興疫苗的60歲以上民眾，死於新冠肺炎的機率高兩倍。不過這篇文章尚未經過同儕審查。

香港大學流行病學家高本恩指出，第三劑陸製疫苗只能算是完成基本療程，而非「加強劑」。他強調：「世衛組織（WHO）建議高齡者接種三劑不活化疫苗，打兩劑的效力是不夠的。」

在巴西，有篇蒐集去年9月至今年3月數據的研究顯示，第三劑打科興疫苗（商品名為克爾來福）所提供的額外保護力有限。

美國耶魯大學的研究更不留情，直接建議接種兩劑不活化疫苗者，可能需要再接種兩劑mRNA疫苗，當加強劑。這篇文章的作者、耶魯大學免疫生物學教授Akiko Iwasaki說，不活化疫苗不太能引發體內其中一種免疫系統T細胞「CD8」，意味著長期下來的保護力並不可靠。

疫苗 耶魯大學 疫情

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