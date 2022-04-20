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東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

記者賴錦宏／即時報導
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

中國民航局4月20日發布東航MU5735飛行事故調查初步報告情況，指飛機曾脫離巡航高度，遭呼叫時完全無回覆。

據澎湃新聞，初步報告顯示，東方航空公司波音737-800型B-1791號機3月21日執行MU5735昆明至廣州航班，在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900公尺快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。飛機撞地後解體，機上123名旅客、九名機組成員全部遇難。

根據《國際民用航空公約》規定，在事故之日起30天內，調查組織國須向國際民航組織和參與調查國發送調查初步報告，其內容通常為當前所獲取的事實信息，不包括事故原因分析及結論。

報告稱，飛機於北京時間13時16分從昆明長水機場21號跑道起飛，13時27分上升至巡航高度8900公尺，14時17分沿A599航路進入廣州管制區，14時20分55秒廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」告警，「飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆」。14時21分40秒雷達最後一次記錄的飛機信息為：標準氣壓高度3380公尺，地速1010千米/小時，航向117度。隨後，雷達信號消失。

事故現場位於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一個東南至西北走向的山谷中。現場可見面積約45平方公尺、深2.7公尺的積水坑，判定為主撞擊點，位置為北緯23°19′25.52″，東經111°06′44.30″。

飛機殘骸碎片主要發現於撞擊點0°至150°方位範圍內的地面及地下。距主撞擊點約12公里處發現右翼尖小翼後緣。事故現場山林植被有過火痕跡。現場發現水平安定面、垂直尾翼、方向舵、左右發動機、左右大翼、機身部件、起落架及駕駛艙內部件等主要殘骸。所有殘骸從現場搜尋收集後，統一轉運到專用倉庫進行清理、識別，按照飛機實際尺寸位置對應擺放，便於後續檢查分析。

經調查，當班飛行機組、客艙機組和維修放行人員條件符合要求；事故飛機適航證件有效，飛機最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限，當天航前和短停放行無故障報告，無故障保留；機上無申報為危險品的貨物；此次飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備未見異常，無危險天氣預報；在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為14時16分，機上兩部記錄器由於撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作仍在進行中。

後續，技術調查組將依據相關程序繼續深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、必要的實驗驗證等調查工作，查明事故原因。

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