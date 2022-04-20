我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳門「賭王」遺產怎麼分？何鴻燊長房女兒嘗首敗

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

專家：中國在亞洲附近海域部署殲-20 以對抗美國F-35

編譯張佑生／綜合報導
荷蘭也有購買F-35戰機。（歐新社）
荷蘭也有購買F-35戰機。（歐新社）

美國之音引述分析人士說，中國已經在其附近海域部署了它的先進戰鬥機，以對抗美國在亞洲日益加強的軍事參與。

據來自亞洲的專家和媒體報導，中國國產的成都殲-20匿蹤戰鬥機部署在中國南部，以便在南中國海和的東中國海以及台灣周邊執行任務。中國稱南中國海為南海，東中國海為東海。

4月13日，受到北京當局監管的《環球時報》新聞網站稱，殲-20戰鬥機「戰巡東海、警巡南海已成訓練常態」。報導援引了殲-20製造商中國航空工業集團公司紀檢監察組組長任玉琨的話。

華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)亞洲海事透明倡議主任格雷格里·波林(Gregory Poling)說：「這可能會讓中國在台灣或東中國海問題上與美國針鋒相對」。

定期派遣軍艦通過亞洲爭議海域的美國政府今年1月曾向南中國海派遣了兩個航艦戰鬥群。

據自由亞洲電台報導，美國在亞太地區的盟友澳洲、日本和南韓已經購買了美國國防承包商洛克希德．馬丁公司製造的F-35戰機，新加坡可能還有泰國也會購買。

分析人士說，美國方面的這些發展促使中國試飛了殲-20。中國官員將冷戰時期的宿敵華盛頓視為一個想要遏制中國向附近海域擴張的超級大國對手。

珠海航展時的殲20。（中央社）
珠海航展時的殲20。（中央社）

新加坡 北京 澳洲

上一則

澳門「賭王」遺產怎麼分？何鴻燊長房女兒嘗首敗

下一則

這首台灣37年前的歌曲 正鼓舞2500萬疫情中的上海民眾

延伸閱讀

台灣谷關遊客中心變身入關博物館 獲美國設計大獎

台灣谷關遊客中心變身入關博物館 獲美國設計大獎
葉倫不出席 美將杯葛G20部分會議 抗議俄國入侵烏克蘭

葉倫不出席 美將杯葛G20部分會議 抗議俄國入侵烏克蘭
專家示警：灣區新冠感染病例激增 官方數據不可靠

專家示警：灣區新冠感染病例激增 官方數據不可靠
美墨邊境恐湧入無證客 德州城市籲聯邦給經費

美墨邊境恐湧入無證客 德州城市籲聯邦給經費

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘