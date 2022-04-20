專家：中國在亞洲附近海域部署殲-20 以對抗美國F-35

荷蘭也有購買F-35戰機。（歐新社）

美國之音引述分析人士說，中國已經在其附近海域部署了它的先進戰鬥機，以對抗美國在亞洲日益加強的軍事參與。

據來自亞洲的專家和媒體報導，中國國產的成都殲-20匿蹤戰鬥機部署在中國南部，以便在南中國海和的東中國海以及台灣周邊執行任務。中國稱南中國海為南海，東中國海為東海。

4月13日，受到北京 當局監管的《環球時報》新聞網站稱，殲-20戰鬥機「戰巡東海、警巡南海已成訓練常態」。報導援引了殲-20製造商中國航空工業集團公司紀檢監察組組長任玉琨的話。

華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)亞洲海事透明倡議主任格雷格里·波林(Gregory Poling)說：「這可能會讓中國在台灣或東中國海問題上與美國針鋒相對」。

定期派遣軍艦通過亞洲爭議海域的美國政府今年1月曾向南中國海派遣了兩個航艦戰鬥群。

據自由亞洲電台報導，美國在亞太地區的盟友澳洲 、日本和南韓已經購買了美國國防承包商洛克希德．馬丁公司製造的F-35戰機，新加坡 可能還有泰國也會購買。

分析人士說，美國方面的這些發展促使中國試飛了殲-20。中國官員將冷戰時期的宿敵華盛頓視為一個想要遏制中國向附近海域擴張的超級大國對手。