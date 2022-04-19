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普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

上海再添2萬例確診 7死 李強：重點工作搶時間、再提速

記者賴錦宏／綜合報導
上海封控對民生經濟造成衝擊，當局強調加大貨源供應，努力滿足民眾需求。圖為上海市長寧區某社區，工作人員正在搬運物資。（中通社）
上海封控對民生經濟造成衝擊，當局強調加大貨源供應，努力滿足民眾需求。圖為上海市長寧區某社區，工作人員正在搬運物資。（中通社）

上海再增本土確診3084例與無症狀感染1萬7332例，合計仍逾2萬例。並增7名死亡病例，本輪已累計10死。上海單日出院出艙人數超過新增感染數，力拚盡早「社會面清零」，市委書記李強視察防控強調，各工作要「搶時間」，堅持動態清零，以實現「社會面清零」。中國衛健委疾控局副局長吳良有指，3月迄今中國本土感染累計達49萬7214例，遍及西藏以外各省區，「動態清零」任務艱巨。

綜合中媒報導，李強18日檢查疫情防控工作，瞭解生活物資保供、藥品購買配送、重點場所防疫及方艙醫院管理診療等情況；強調堅持「動態清零」不動搖，朝著實現「社會面清零」目標攻堅，各重點工作環節要「搶時間、再提速」。中國副總理孫春蘭已連3天前往上海浦東新區、黃浦區督導檢查，強調以快制快。

中國國務院聯控機制昨舉行記者會，吳良有表示，上海近日疫情「仍處於高位」，社區傳播風險仍較高，防控形勢依然嚴峻；中國疫情呈逐漸趨穩態勢，但地區之間交叉輸入影響仍明顯。另據河北官媒，河北唐山市18日發現29例感染者，唐山自昨6時起，對全市實施暫定3天的臨時性封控管理。

中國官方強調「動態清零」，但此抗疫方針已引發民怨四起，中國工程院院士鍾南山發文指出，「動態清零」不能長期維持，中國需有序重新開放。並建議在某些指定城市或地區展開試點，根據境外輸入病例的流行病學特點「調整政策」，對中國過渡到「安全有序重新開放」非常重要。

上海衛健委昨公布，增7名死亡個案，年齡都超過60。加上18日公布的3名死亡病例，此波疫情上海已公布10人死亡。

對於就醫問題，上海衛健委昨發布「關於疫情防控期間上海市民就醫流程的通知」，要求各級醫療機構，不得以查驗核酸陰性證明作為進出社區就醫、轉送病人和接診的限制。

上海封控下民眾買菜難，有電商平台趁機漫天喊價、加收跑腿費，上海官方近日約談美團、餓了麼等12家涉及民生領域電商業者，要求嚴加查緝。上海靜安警方破獲一起哄抬物價案。嫌疑人高某非法租用他人食品經營執照在網路平台開店，大量囤積青菜、雞蛋、雞、鴨等食品，非法獲利人民幣150萬多元。

上海副市長吳清昨對疫情前期篩檢工作流程向市民表達歉意，稱問責工作持續進行，如閔行區送「爛豬肉」事件導致兩位官員接受調查。

中國央行和國家外匯管理局印發通知，提出加大支持實體經濟力度的23條政策舉措，對受疫情影響的企業、民眾提供金融支持。中國工信部稱，將多措並舉打通產業鏈、供應鏈堵點卡點問題。

疫情 電商 國務院

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