蔚來汽車自動駕駛元老將辭職 引業界軒然大波

「蔚來」自動駕駛老將章健勇效力7年後，即將從蔚來離職。（圖／取自觀察者網）

中國造車新勢力「蔚來」自動駕駛老將章健勇效力7年後，即將從蔚來離職，加入一家車載晶片 新創公司。消息披露引起業界軒然大波。一方面，「自動」駕駛部門被視為造車新勢力核心業務部門中的核心，負責人出走必然引發話題；另一方面，章健勇的從業經歷及他在蔚來的經歷，同樣話題性十足。

觀察者網報導，2020年10月蔚來APP上發布的「領航輔助（NOP）使用指南」指出，NOP不能等同於自動駕駛，而是一種輔助駕駛系統，隨時可能在無法滿足環境的情況下退出，使用時必須時刻關注交通狀況及道路環境。

這在相當程度上為蔚來規避了這類功能失控或濫用後車企本應承擔的責任。儘管時至今日，蔚來依然在宣傳和對消費者教育「自動駕駛」，而有這般「先見之明」的，便是蔚來「自動駕駛」項目的元老章健勇。

對於創立僅7年的蔚來而言，章健勇是在自動駕駛業務板塊效力時間最長的高層，在第一代和第二代自動駕駛平台的承前啟後中扮演了重要的角色。

公開資料顯示，章健勇畢業於北京 清華大學汽車工程專業，在進入蔚來之前，他的主要履歷是於2013到2014年在上汽集團自動駕駛部門工作，並於2015年加入蔚來。

早年蔚來的自動駕駛業務由北美和中國兩部分組成，並由北美團隊占據主導地位，章健勇作為ADAS輔助駕駛總監，是團隊中唯一的中國籍高層，也是中國本土團隊的主要負責人。

2019年，蔚來第二款車型ES6正式上市，但公司全年虧損超過人民幣113億元，陷入了創業以來的至暗時刻，為削減開支，蔚來位於北美的團隊裁員了40%以上，鄭顯聰、莊莉、謝東瑩等高層也相繼離職或退休。

但在這一批離職潮中，已成「老將」的章健勇仍堅守崗位，繼續帶領團隊研發等級更高的領航輔助駕駛（NOP）。

2020年12月，章健勇被提拔為蔚來自動駕駛系統（AS）助理副總裁，直接向公司董事長兼CEO李斌匯報。但在前幾個月，蔚來已將中國自動駕駛公司Momenta前研發總監任少卿、前小米芯片（晶片）和前瞻研究部門總經理白劍等人招入麾下，自動駕駛業務很快轉向即將發布的第二代平台。而章健勇在升職後，其工作重心仍在於維護和優化NOP等既有的一代平台功能。

而僅僅過去半年，蔚來在一個月內就連續發生兩起致死車禍 ，NOP等輔助駕駛功能首次引發輿論爭議，成為蔚來最大的輿情危機。一年前章健勇寫下的「NOP使用指南」，也成為社會輿論的對象。