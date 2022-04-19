阻民眾隱瞞確診 山東濟南停售感冒藥 惹民怨

中國強調要從社會裡找出每個確診者，其中山東省會濟南市政府下令禁止人民採購感冒、退燒、止咳類藥物。(中新社)

中國堅持動態清零政策下，強調要從社會裡找出每位確診者，其中山東省會濟南市政府就下令禁止人民採購感冒、退燒、止咳類藥物，引起民怨。

據中共 山東省委旗下「大眾日報」報導，山東省濟南市4月19日疫情 防控記者會上，官方宣布已下令全市藥店停止銷售退熱藥、止咳藥、抗病毒、抗菌素等四類藥品，官方進一步指出，由於「前期在防疫 工作中，市場監管部門發現濟南東潤大藥房有限公司興旺家園店存在違規銷售四類藥品的情況，給疫情傳播帶來潛在風險」，目前已進行了處置，相關連鎖藥店均停業。

濟南官方特別提醒市民，目前藥店「四類藥品」均已暫停銷售，「為保障您的身體健康和生命安全，當出現身體不適時，建議及時就醫，不要擅自購買四類藥品」，當藥店恢復銷售四類藥品後，則需要按照「線上線下一致」原則，嚴格執行購藥實名制度，購藥人員資訊錄入「四類藥品資料獲取系統」，確保購藥人資訊可追溯。

對於這項政策，許多民眾表示不滿，微博上可見不少對此政策的擔憂，有網友留言，「小孩高燒很容易驚厥的，如果就醫通道不那麼通順，就一直讓人家燒著嗎？」、「如果急需退熱怎麼辦？如果出人命怎麼辦？」、「經痛到要當場去世，就是死活買不到布洛芬（中國常見退熱藥）」，還有網友諷刺「既然有效，為什麼不停售連花清瘟呢？」

山東濟南4月19日新增15例本土確診者，均為建築工地人員，也宣布對全市所有建築工地實施封閉七天的管理措施。