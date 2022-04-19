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特斯拉上海超級工廠復工 零組件庫存僅滿足一周產能

記者黃雅慧／即時報導
特斯拉上海廠。(路透 )
特斯拉上海廠。(路透 )

特斯拉上海臨港超級工廠復工！綜合中媒報導，作為中國首個外商獨資的整車製造項目，備受關注的特斯拉上海超級工廠19日復工。

據中媒第一財經報導，關閉近3周的特斯拉上海臨港超級工廠迎來復工，8000名員工一早就到崗。據特斯拉方面介紹稱，目前正在全力協調零部件上下游產業鏈，以支持復工復產。知情人士指出，18日晚間就已基本完成了復工準備，19日一早，電池電機模組就開始全速運轉，目前整車裝配也在逐步恢復。

報導指出，在特斯拉二期整車工廠內，1600名生產物流人員也讓幾條流水線運轉起來。特斯拉內部人士表示，「復工多虧政府支持與協調，而同事也很給力。」

據了解，特斯拉產能將在未來三、四天內整體恢復到單班滿產的水平，目前的整車零組件庫存預計能夠滿足一周左右的產能。特斯拉內部人士稱，「後續產能還需要看供應鏈的情況進行調整。」

相關人士指出，特斯拉在陸工信部以及上海經信委、臨港管委會等部門的支持下， 積極推動100多家供應商復工復產，並使物流鏈進一步暢通。此前江蘇也在積極拉動物流，使復工復產能順利進行。

上海市一邊抗疫，一邊推動製造業復工復產。根據最新公布的首批上海666家復工復產重點企業名單，位於上海臨港的「特斯拉（上海）有限公司」位列其中，並被列為「必需復工的停產企業」。

不過儘管復工，產能仍將受限。此前，產業分析師郭明錤曾通過社交平台指出，若要回到之前的生產水平，需要仰賴工廠防疫控制、供應鏈的復工以及物流的明顯改善。他預期，特斯拉上海工廠產能最快要到5月中旬才會回到封控前水準。

復工 特斯拉 供應鏈

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