中國副外長會俄使：中方一如既往 與俄共護利益

圖為俄羅斯駐中國大使德尼索夫(中)2014年在北京參加APEC。(Getty Images)

中國外交部副部長樂玉成18日會見俄羅斯 駐中國大使德尼索夫，就烏克蘭 局勢等議題交換意見。樂玉成並表示，「不論國際風雲如何變幻」，中方將一如既往與俄方「攜手維護雙方共同利益」。

中國外交部官網今天公布樂玉成與德尼索夫（Andrey Denisov）18日會見的訊息，指兩人針對烏克蘭局勢、中俄關係、深化兩國在金磚及上海合作組織架構內合作、國際與地區形勢等共同關心的問題，交換意見。

根據公布內容，樂玉成說，在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）「掌舵領航」下，中俄「新時代全面戰略協作伙伴關係」持續高水平發展，各領域合作不斷深化。

樂玉成表示，今年第1季中俄雙邊貿易額達382億美元，成長近30%，充分顯示出兩國合作的巨大韌性和內生動力。

他提到，不論「國際風雲如何變幻」，中方將一如既往與俄方加強戰略協作，實現合作共贏，「攜手維護雙方共同利益」，推動建設新型國際關係和人類命運共同體。

德尼索夫則表示，俄方始終視「發展對中關係」為外交優先方向，願按照兩國元首指明的方向，進一步深化兩國全面戰略協作和全方位務實合作，不斷造福兩國人民，「維護國際公平正義」。