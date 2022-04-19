我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被慶生會嚇到恐慌發作後遭解雇 肯州男告贏公司獲45萬

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

中國副外長會俄使：中方一如既往 與俄共護利益

中央社台北19日電
圖為俄羅斯駐中國大使德尼索夫(中)2014年在北京參加APEC。(Getty Images)
圖為俄羅斯駐中國大使德尼索夫(中)2014年在北京參加APEC。(Getty Images)

中國外交部副部長樂玉成18日會見俄羅斯駐中國大使德尼索夫，就烏克蘭局勢等議題交換意見。樂玉成並表示，「不論國際風雲如何變幻」，中方將一如既往與俄方「攜手維護雙方共同利益」。

中國外交部官網今天公布樂玉成與德尼索夫（Andrey Denisov）18日會見的訊息，指兩人針對烏克蘭局勢、中俄關係、深化兩國在金磚及上海合作組織架構內合作、國際與地區形勢等共同關心的問題，交換意見。

根據公布內容，樂玉成說，在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「掌舵領航」下，中俄「新時代全面戰略協作伙伴關係」持續高水平發展，各領域合作不斷深化。

樂玉成表示，今年第1季中俄雙邊貿易額達382億美元，成長近30%，充分顯示出兩國合作的巨大韌性和內生動力。

他提到，不論「國際風雲如何變幻」，中方將一如既往與俄方加強戰略協作，實現合作共贏，「攜手維護雙方共同利益」，推動建設新型國際關係和人類命運共同體。

德尼索夫則表示，俄方始終視「發展對中關係」為外交優先方向，願按照兩國元首指明的方向，進一步深化兩國全面戰略協作和全方位務實合作，不斷造福兩國人民，「維護國際公平正義」。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

傳逾2億美元房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函回應

下一則

鍾南山：中國動態清零不能長期維持 需有序開放

延伸閱讀

俄羅斯再度折損大將 第9位將領陣亡

俄羅斯再度折損大將 第9位將領陣亡
憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞

憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞
中國外交部：中國與索羅門群島簽署安全合作協議

中國外交部：中國與索羅門群島簽署安全合作協議
中駐美大使秦剛：世界不需要也承受不起一場新冷戰

中駐美大使秦剛：世界不需要也承受不起一場新冷戰

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
歐新社

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

2022-04-11 22:50

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元