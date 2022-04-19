傳逾2億美元房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函回應

張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博

對於中媒報導，因涉嫌違法傳銷，林瑞陽、張庭夫婦在中國的公司「上海達爾威貿易有限公司」名下，價值人民幣17億元（約2.68億美元）的96間房產已被官方查封，張庭公司19日晚間發布律師函回應強調，由於案件複雜，目前不便回答各方問題，請不要無端揣測，並將保留追究法律責任的權利。

達爾威旗下品牌「TST庭秘密」官方微博 帳號，於19日傍晚發布律師函指稱，由於案件複雜，目前上海達爾威有限公司不便回答各方問題，請媒體朋友不要無端揣測。律師函還表示，達爾威保留對不實傳言相關責任人追究法律責任的權利。

在此之前，澎湃新聞報導，根據權威訊息，由於達爾威利用網路從事非法傳銷活動，該公司名下全資子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘億網實業有限公司，所持有位於上海市浦東新區江耀路28號的96間房產，被石家莊裕華區市監局查封。

報導還稱，由湖北省保康縣市場監督管理局出具的裁決書顯示，達爾威公司在2018年1月1日至2021年7月期間發展紅卡會員65萬人，紅卡主管業務收入約人民幣91億元（約14.27億美元），獲利人民幣1927萬元（約302萬美元）。由於涉嫌非法傳銷，達威爾已遭罰沒收人民幣2097萬元（約329萬美元）。

上述房產由達爾威在2020年購入，同年10月林瑞陽、張庭、陶虹、明道等藝人曾經參觀這棟即將完工的大樓，林瑞陽更藉此幫旗下事業進行宣傳。

但「TST庭秘密」遭民眾舉報涉及違法傳銷後，於2021年6月5日在中國依「涉嫌傳銷」遭立案調查，受此影響，「TST庭秘密」微博官方帳號遭禁言，自去年12月29日後就未一直再更新，直到今天發布律師函回應為止。

該帳號上一篇發文內容指出，達爾威公司是一家合法經營公司，始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。「非常感謝石家莊市裕華區市場監督管理局指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作」。