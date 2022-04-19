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發放變質豬肉 上海閔行2官員瀆職被立案調查

記者林汪靜／即時報導
上海閔行區官員因發放不良豬肉給民眾問題瀆職，被立案調查。（圖／取自中新網）
上海閔行區官員因發放不良豬肉給民眾問題瀆職，被立案調查。（圖／取自中新網）

上海物資緊缺，有政府官員發放不良物資給當地民眾。閔行區梅隴鎮副鎮長任偉萍、經濟發展辦公室主任栗爽，發放物資有失職、瀆職問題，將不合格豬肉產品發放給社區居民，造成嚴重不良影響，兩人均被立案接受進一步調查，並按程序分別被免去副鎮長、經濟發展辦公室主任職務。

微信公眾號「警民直通車上海」消息指出，近日，閔行區梅隴鎮有疫情防控社區居民反映，該鎮發放的第四批生活保障物資中，部分豬肉有品質問題。閔行公安分局第一時間會同市場監督管理部門開展調查。

梅隴鎮鎮政府9日與上海諮渝實業有限公司簽訂「保供協議」，約定由該公司於15日前提供豬肉產品11萬份，每份規格為五花肉2斤和豬蹄膀1斤，涉及採購金額人民幣760多萬元。期間，犯罪嫌疑人張姓男子（38歲）、王姓女子（37歲）及另一名39歲的張姓男子透過許姓女子（34歲）採購人民幣300多萬元的豬肉後陸續運抵閔行區梅隴鎮。

在統一發放給轄區居民過程中發現，凍豬肉存在肥肉過多、品相不佳、多為邊角料且變質變味等問題。發現該情況後，梅隴鎮鎮政府立刻暫停了該批物資的發放，並通報公安機關和市場監督管理部門開展調查。

經公安機關查明，犯罪嫌疑人在明知提供的產品有問題的情況下，仍以次充好，以正常市場價格銷售，且數量大；王姓女子則在明知上述人員銷售偽劣產品的情況下，仍為其提供資金支持與幫助。

目前，相關犯罪嫌疑人因涉嫌銷售偽劣產品罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件在進一步審理中。

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