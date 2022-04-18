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上海再增7例染疫亡 新增本土確診逾2萬例

記者陳言喬／即時報導
醫護人員16日在上海臨港方艙醫院核對患者住院床位。(新華社)
醫護人員16日在上海臨港方艙醫院核對患者住院床位。(新華社)

上海當地時間19日上午通報新增本土新冠2萬0416陽性感染病例，另新增7名死亡案例。中國國務院副總理孫春蘭要求全力救治重症患者，千方百計降低病死率。

上海衛健委19日早晨通報，4月18日0至24時，新增本土新冠肺炎確診病例3084例（含既往無症狀感染者轉為確診病例974例）和無症狀感染者1萬7332例。

通報並稱，4月18日0至24時，新增本土死亡病例七例。年齡從60歲到101歲，其中75歲以上6例，合併冠心病、糖尿病、高血壓三級、腦梗死後遺症、心功能Ⅲ級、腦梗塞、低蛋白血症等嚴重的基礎疾病。75歲以下一例（60歲），合併創傷性腦疝、創傷性硬膜下出血、多發性大腦挫裂傷、創傷性蛛網膜下腔出血、中樞性尿崩症。上述七人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

迄今上海此輪疫情已導致十人死亡。

中國國務院副總理孫春蘭已進駐上海半個月，她連續多日在上海主持召開疫情防控專題會、出席醫療救治專題會。18日孫春蘭要求，要把醫療救治工作擺在突出位置，對患者進行分型，分類收治，做好雙向轉診，中西醫結合，同質化規範化治療，加強護理，防止輕症轉重症、危重症，全力以赴救治重症患者，千方百計降低病死率。

與會專家表示，有的國家和地區奧密克戎（Omicron）的病死率為0.7%，遠高於流感的病死率。上海老齡化程度高，如果疫情蔓延將對老年人、有基礎疾病人群生命健康造成嚴重威脅，並導致醫療資源擠兌。因此，加快推進動態清零、加強疫苗接種至關重要。

孫春蘭指出，各領導幹部要以強烈的緊迫感和責任感，更大力度推動各項防控措施落地見效，儘快實現社會面清零。

疫情 國務院 高血壓

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