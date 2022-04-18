靠便宜撐不住了 拼多多也要做24小時同城配

以便宜著稱的中國電商平台拼多多，也要做24小時同城配。圖為拼多多上海總部內的員工。（路透資料照片）

以便宜著稱的中國電商 平台拼多多，已在北上廣深招募有能力24小時內配送的商家，以水果品類為主，與此同時，鮮花、糕品類商家也可以在拼多多申請同城配，平台將貼標引流。

相比天貓京東等平台，拼多多24小時同城配業務算是「趕了個晚集」。更有商家擔心，對於拼多多而言，即時達產生的配送費用反而會把用戶嚇跑。

北京 商報報導，一張關於「拼多多同城配」的招商截圖在業內流傳，據內容顯示，拼多多正在招募具備24小時同城送達能力的水果商家，例如水果連鎖店、前置倉、檔口批發商等，重點試水城市在北上廣深。

同時，拼多多還提到，因為專案在前期試運行階段，配送時效會放寬至48小時。

不僅如此，一款服務拼多多商家的協力廠商大數據分析軟體多多數聚日前發布，表示禮品鮮花、低溫奶和定制蛋糕等行業商家，可以在拼多多設置同城配送，開通該功能後，商品會被貼上專屬的「24小時達」標籤，並獲得流量扶持。目前只支持能24小時配送的商家。

一位軟體工作人員解釋：「同城配送是商家自發配送的，類似於順豐同城上門送貨，商家可使用後臺工具核銷訂單。」

隨機瀏覽拼多多頁面時，一些即時需求較高的品類如鮮花已經能提供同城服務。一位拼多多鮮花商家表示，例如晚上7時左右下單的鮮花，能在次日上午送達到指定位置。不過，目前用戶搜索「同城鮮花」詞條後，平台還未對此類時效商品進行歸類貼標，突出時效印象。

在去年「雙11」前夕，京東聯手達達集團打造「小時購」業務；阿里為菜鳥驛站老闆提供淘系包裹上門補貼；抖音 也在嘗試送貨上門：在今年1月，中通、圓通、韻達已接入抖音的“音尊達”，當快遞公司未按照承諾服務履約且產生投訴時，由快遞公司對商家進行賠付。

電商分析師魯振旺表示，京東到家、美團和餓了麼在即時零售領域已經做得較為完善，拼多多此時發力同城配如同趕了晚集，整合商家資源會有較大難度，因此其擴展這塊業務的主要優勢便是主站的流量。