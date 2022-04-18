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洪患又來 重慶：預計今年暴雨洪澇重於常年

記者陳政錄／即時報導
重慶示警今年水災可能比去年嚴重。示意圖／澎湃新聞
重慶示警今年水災可能比去年嚴重。示意圖／澎湃新聞

過去兩年，中國華中、華北等多地於汛期遭遇洪災，但今年形勢可能更加嚴峻。據重慶市水利局18日召開會議指出，預計2022年，重慶暴雨洪澇「重於常年」，存在受過境洪水和本地降水疊加影響風險。

據澎湃新聞報導，重慶市水利局18日召開2022年水旱災害防禦工作視訊會議，會議指出，今年暴雨洪澇預計重於常年，並呈現氣溫偏高、降水偏多、災害性天氣偏重，區域性、階段性旱澇突出的「三偏一突出」趨勢。

因此，會議要求，要堅決守住兩個底線，包括堅決防止重特大水旱災害責任事故和群死群傷事件、堅決防止水庫潰壩和堤防決口；同時，努力實現兩個不發生，即不發生人員因洪災溺亡，不發生重大基礎設施因洪災遭受破壞。

會議要求，重慶各區管控超標洪水、水庫失事、山洪災害三大風險，深化預報、預警、預演、預案措施和加快水文現代化建設，強化水利工程調度運用。

會議還強調，要深刻汲取河南鄭州「7.20」特大暴雨災害教訓，對照審視重慶市水旱災害防禦弱項，找出解決思路，堅決守住水旱災害防禦底線。

在此之前，據新華社報導，中國國務院總理李克強於14日，對防汛抗旱工作作出重要批示。批示指出，防汛抗旱事關經濟社會發展和安全穩定大局，在今年復雜嚴峻的國際國內環境下尤為重要。李克強說，當前已進入汛期，必須絲毫不能鬆懈地做好防汛抗旱工作。

事實上，去年除了河南外，重慶也多次成為洪水的重災區，譬如2021年9月，遭逢「長江2021年第1號洪水」、「嘉陵江2021年第2號洪水」通過重慶中心城區，嘉陵江邊的千年古鎮磁器口一度遭江水淹沒。

另2020年6月，由於貴州、重慶至長江中下游一帶連日暴雨，重慶於該年6月22日出現80年來最大洪水，水位一度超過堤防防洪上限，官方緊急轉移超過4萬名居民。

去年長江洪峰通過重慶中心城區時，嘉陵江邊的千年古鎮磁器口一度遭江水淹沒。中新社
去年長江洪峰通過重慶中心城區時，嘉陵江邊的千年古鎮磁器口一度遭江水淹沒。中新社

洪水 暴雨 洪災

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