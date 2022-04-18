專家：上海3例死亡個案是警醒 老人打疫苗比率低

18日在上海的臨時醫院，一名護士替染疫者做核酸檢測。歐新社

18日，上海通報新增3例新冠肺炎 死亡病例，這也是此輪疫情 中上海首次報告死亡病例。而3例死亡病例均為高齡，年齡分別為89歲、91歲、91歲，且合併有冠心病、高血壓、腦梗等基礎疾病。中國醫學專家稱，目前中國老年人疫苗 接種率不高，這種情況下如果完全放開，對老人是很大的打擊，18日報告的死亡病例就是一個警醒。

據官媒人民日報旗下健康時報APP，武漢大學中南醫院副院長李志強表示，「上海此次疫情中以無症狀和輕症患者居多，但因為人群基數大，對於高齡如80或90歲的感染者，特別是合併有嚴重基礎疾病的，比如心臟和肺部疾病等等，以及尚未接種疫苗的，稱之為高危人群，一旦感染了（新冠肺炎），就有可能會出現病情較危重的情況，新增的3例死亡病例提示我們，對於新冠疫情尚不可麻痺大意。這也是當前很多醫學專家不同意中國效仿國外疫情防控策略的根本原因。」他說，老人哪怕得一個普通肺炎，都可能有死亡風險。

李志強表示，目前一老一小是疫情防控中的重點關注對象，特別是針對未接種疫苗的老年人群，應進一步提升疫苗接種率，同時做好充足的醫療資源儲備。

此前，3月18日，吉林曾報告2例本土新冠肺炎死亡病例。中國國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝表示，「兩人新冠肺炎的病情本身不重，是輕型，直接的死亡原因是由基礎疾病導致。」據悉，吉林新增的2例死亡病例，其中1位是高齡，另外1位年紀也超過60歲，都合併嚴重的基礎疾病；其中1位沒有接種過新冠肺炎疫苗。