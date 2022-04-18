我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市疫情本周恐升級 亞當斯：暫不重啟強制口罩令

美德等5國共同宣布 5月12日舉行第二屆新冠峰會

專家：上海3例死亡個案是警醒 老人打疫苗比率低

記者賴錦宏／即時報導
18日在上海的臨時醫院，一名護士替染疫者做核酸檢測。歐新社
18日在上海的臨時醫院，一名護士替染疫者做核酸檢測。歐新社

18日，上海通報新增3例新冠肺炎死亡病例，這也是此輪疫情中上海首次報告死亡病例。而3例死亡病例均為高齡，年齡分別為89歲、91歲、91歲，且合併有冠心病、高血壓、腦梗等基礎疾病。中國醫學專家稱，目前中國老年人疫苗接種率不高，這種情況下如果完全放開，對老人是很大的打擊，18日報告的死亡病例就是一個警醒。

據官媒人民日報旗下健康時報APP，武漢大學中南醫院副院長李志強表示，「上海此次疫情中以無症狀和輕症患者居多，但因為人群基數大，對於高齡如80或90歲的感染者，特別是合併有嚴重基礎疾病的，比如心臟和肺部疾病等等，以及尚未接種疫苗的，稱之為高危人群，一旦感染了（新冠肺炎），就有可能會出現病情較危重的情況，新增的3例死亡病例提示我們，對於新冠疫情尚不可麻痺大意。這也是當前很多醫學專家不同意中國效仿國外疫情防控策略的根本原因。」他說，老人哪怕得一個普通肺炎，都可能有死亡風險。

李志強表示，目前一老一小是疫情防控中的重點關注對象，特別是針對未接種疫苗的老年人群，應進一步提升疫苗接種率，同時做好充足的醫療資源儲備。

此前，3月18日，吉林曾報告2例本土新冠肺炎死亡病例。中國國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝表示，「兩人新冠肺炎的病情本身不重，是輕型，直接的死亡原因是由基礎疾病導致。」據悉，吉林新增的2例死亡病例，其中1位是高齡，另外1位年紀也超過60歲，都合併嚴重的基礎疾病；其中1位沒有接種過新冠肺炎疫苗。

疫情 疫苗 新冠肺炎

上一則

上海男用12罐可樂換出「小超市」 網：以物易物以愛換愛

下一則

憂封控延誤生產供應鏈 外國商會代表急見中國商務部長

延伸閱讀

第4款獲批疫苗 日厚勞省專家同意批准諾瓦瓦克斯疫苗

第4款獲批疫苗 日厚勞省專家同意批准諾瓦瓦克斯疫苗
上海18日起對封控區居民每天1次核酸檢測

上海18日起對封控區居民每天1次核酸檢測
上海通知多家企業復工 3M、杜邦、BASF等外企拒絕

上海通知多家企業復工 3M、杜邦、BASF等外企拒絕
上海現3本土死亡病例 下「軍令狀」20日社會面清零

上海現3本土死亡病例 下「軍令狀」20日社會面清零

熱門新聞

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
歐新社

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

2022-04-11 22:50

超人氣

更多 >
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
具俊曄與大S同框照曝光了 這場合小S也在

具俊曄與大S同框照曝光了 這場合小S也在