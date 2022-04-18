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上海18日起對封控區居民每天1次核酸檢測

記者陳言喬／即時報導
上海正加快核酸檢測速度，圖為迪安氣膜實驗室內的工作人員對核酸檢測標本進行檢測。（中新社）
上海正加快核酸檢測速度，圖為迪安氣膜實驗室內的工作人員對核酸檢測標本進行檢測。（中新社）

上海為加速查出新冠陽性病例，18日上午宣布，今天起到21日，封控區內每天進行1次核酸檢測

上海新聞辦18日上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，上海自15日開始對封控區、管控區內所有人員進行「抗原+核酸」組合檢測篩查，對防範區內所有人員進行抗原檢測篩查。

後續安排為，從18日起到21日，封控區內每天進行1次核酸檢測。對管控區內所有人員，18日、19日、21日各進行1次抗原檢測，20日進行1次核酸檢測。對防範區內所有人員，7天進行2次抗原檢測，先前已做過一次，21日再做1次。

上海因應防疫工作與民生需求，將全市劃分為封控區（7天內有陽性感染者報告，第一批封控區涉及人口數約1500萬）、管控區（7天內無陽性感染者報告，涉及人口數約178萬）、防範區（14天內無陽性感染者報告，涉及人口480萬）。

路透17日報導，上海市官方已設下4月20日前實現新冠病毒「不在隔離區以外傳播」的「社會面清零」目標。

大陸國務院副總理孫春蘭16日至17日在上海指導疫情防控工作時，也要求各部門要勠力同心，儘快實現社會面清零目標。

檢測 疫情 國務院

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