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全球投資人逃離中國？擔心風險高過報酬 此地也遭制裁

編譯季晶晶／綜合報導
中國面臨愈來愈多的風險，正成為全球投資人的潛在泥沼。（路透）
中國面臨愈來愈多的風險，正成為全球投資人的潛在泥沼。（路透）

中國面臨愈來愈多的風險，正成為全球投資人的潛在泥沼。

中國國家主席習近平與俄羅斯領導人普亭的友誼，使投資人更不信任中國，而隨著共產黨固執推行新冠清零策略，以難以預測的舉措來規範各行各業，強人政治的指責日益嚴重。

結果一些國際投資人發現，對中國的激進配置不受歡迎。俄羅斯入侵烏克蘭後，中國的股票、債券和共同基金的資金外流情況加速，挪威1.3兆美元的主權財富基金擔心侵害人權，將中國一家運動服裝巨擘剔出投資名單。投資中國的美元私募股權基金，上季僅籌到14億美元，金額是2018年同期以來最低。

英國Artemis投資管理公司的Simon Edelsten說，對俄羅斯神速制裁和規模，迫使大家重新考量西方對中國的態度。他的團隊在去年北京下重手修理滴滴和螞蟻集團後，賣掉所有在中國的投資，因這些舉措威脅到股東權利。Edelsten說，中國對香港和南海主權聲索問題的強硬發言，也使其投資團隊不安。

他表示，「政治和治理因素現應定下謹慎基調，尤其是對中國的長期承諾」，他並補充說，歐洲對俄羅斯的態度表明，牢固的貿易關係不能保證外交安全，「俄烏戰爭急劇升高這些風險，我們的基金未來幾年在中國很可能僅保持非常低的權重」。

Krane Funds Advisors投資長Brendan Ahern描述，過去一年，國際投資人「不管不顧地」拋售中國股票。他說北京的監管行動，「感覺像是對最備受尊敬和最廣泛外資控股公司的攻擊」，而施加在俄羅斯身上的制裁，也可能發生在中國身上。他的公司管理專注於中國的ETF，正以香港交易的陸股取代美國上市的中概股，好降低風險。

在中國公開市場賺錢也變得難。滬深300指數年初至今下跌約15%，經風險調整後的報酬率為負2.1，是全球最低的幾個國家之一，僅略優於斯里蘭卡可倫坡全股指數。

全球基金已開始撤出，3月透過與香港證交所，出售價值逾70億美元在內地上市的股票。他們在過去兩個月也出售了140億美元的中國政府債務，並減持信用貸款持倉。在美國銀行公司最近的投資人調查，做空中國被認為是第五大最熱門交易。

但自全球第二大經濟體撤資並非一個簡單的選擇。Amundi Singapore公司的投資主管Joevin Teo上周表示，其資產為投資人提供了多元化。有些人甚至將中國資產稱為避風港。

投資 俄羅斯 香港

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