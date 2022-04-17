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接管3方艙 海南援滬醫療隊：每日約400人退「疫」出院

中新社／上海4月17日電
新國際博覽中心方艙醫院領取到的午餐。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）
新國際博覽中心方艙醫院領取到的午餐。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）

正在上海助力抗擊新冠肺炎疫情的海南省援滬醫療隊領隊李文秀17日表示，該醫療隊目前接管了華亭、南翔兩個方艙醫院，每日可有三四百名康復者退「疫」出院；並將接管第三個方艙醫院。

據介紹，海南省第一批援滬醫療隊共908人， 於4月3日抵達上海，第二批中醫醫療隊35人於9日晚抵滬。目前，醫療隊接管的兩個方艙醫院共開放床位2840張，累計收治2984人，出院829人，轉出19人。

根據中國第九版新冠肺炎診療方案的規定，輕型病例和無症狀感染者實行集中隔離管理。隔離管理設施需配備一定數量的醫護人員，開展對症治療並觀察病情進展。一旦發現感染者病情轉重趨勢，須及時將其轉診至定點醫院接受治療。 　　

無症狀感染者數量龐大是上海本輪疫情的特點之一。

李文秀表示，對於無症狀感染者，方艙醫院要做好健康監測，包括體溫、生命體徵、核酸檢測等。連續兩次核酸檢測結果為陰性且間隔超過24小時，連續三天體溫正常，無症狀感染者即符合出院條件，可以安排回家進行居家健康監測。 　　

與定點醫院相比，方艙醫院的生活或許更便利一些。

李文秀表示，方艙醫院在管理方面能够滿足一些基本的醫療和生活需求，這樣的環境也有利於快速康復。「我們現在的出院時間還在不斷縮短，有的三、四天就已經是兩次轉陰了。」

他還指出，海南省援滬醫療隊接管的這兩個方艙醫院，每天的康復者出院人數在300到400左右。在這樣的周轉速度下，方艙醫院在應隔盡隔、應治盡治方面發揮了重要作用。

「像昨天符合出院的康復者就有500多人。」海南省援滬醫療隊護士長、南翔方艙醫院副院長黃晶說，方艙醫院需要與上海當地的防疫指揮部通報，安排好車輛和閉環管理，將退「疫」的康復者送回居住地，繼續居家隔離和健康監測。 　　

在17日下午，海南省援滬醫療隊又接管了第三個方艙醫院。李文秀說，後方已經做好準備，若確有需要，醫療隊還會派出第二梯隊、第三梯隊，助力上海打贏這場疫情防控的攻堅戰。

國家會展中心方艙醫院內的景象。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）
國家會展中心方艙醫院內的景象。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）
施工隊和醫護人員在露天的走道打地鋪。（取材自「偶爾治癒微信公眾號」／受訪者供圖）
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疫情 檢測 新冠肺炎

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