我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海拚復工 傳下達4月20日「社會面清零」目標

馬立波搖搖欲墜 烏外長警告當地將成和談紅線

上海拚復工 傳下達4月20日「社會面清零」目標

記者賴錦宏／綜合報導
路透引述消息稱，上海已設下在4月20日之前，實現新冠病毒不在隔離區以外傳播的目標。(美聯社)
路透引述消息稱，上海已設下在4月20日之前，實現新冠病毒不在隔離區以外傳播的目標。(美聯社)

中國本土疫情持續，單日新增26016例，重災區上海就占24820例，連續11天新增逾2萬例。

路透今引述消息稱，上海已設下在4月20日之前，實現新冠病毒不在隔離區以外傳播的目標，加上當局又發布「復工復產疫情防控指引」，顯示中國或已下達上海限期「社會面清零」指示。據復工復產白名單，台積電、日月光等企業均被列入。

上海衛健委主任鄔驚雷昨稱，上海在風險人群中發現的陽性感染者比率在下降，這兩天發現的陽性感染者人數依然處於高位，但相對維持穩定；並重申堅定不移執行「動態清零」總方針，全力推進疫情社會面清零。

上海經信委16日發布復工復產疫情防控指引，企業制定疫情防控和閉環管理方案，報疫情防控部門審批通過後，即可復工復產。

要求企業落實主體責任，實施場所分區分類管理。上汽集團18日起進行復工復產壓力測試。特斯拉上海廠也規劃今日復工復產。

該指引在附件列出第一批重點企業「白名單」。台積電松江廠、日月光半導體浦東上海總部，以「經濟支撐類」為由，被列入名單中。功率半導體封測廠捷敏-KY嘉定廠也以積體電路分類，被列入了白名單。

中國工信部也曾經發布工業與資訊領域保運轉「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產，包括台積電、華虹宏力、上海華力微電子、中芯國際、ASML，以及特斯拉、通用汽車等都在白名單上。這些企業可允許封閉廠區外的員工進入，也可以輸送新的物料入廠。

路透昨引述兩名知情人士表示，上海已設下4月20日前實現新冠病毒「不在隔離區以外傳播」的目標。並引述上海寶山區委書記陳杰16日指，根據國務院工作組、上海市委和市政府要求，上海疫情應在17日出現轉折點，並應在20日「實現（社會面）清零狀態」；直言「這是軍事命令，沒有討價還價的餘地」。這意味著當地官員將會加快檢測速度，並將陽性個案轉移到檢疫中心。

封控下悲劇頻傳，上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果跳樓身亡。家屬悲慟呼籲，更多關注因無法正常就醫而痛苦的人們。

疫情 復工 台積電

上一則

中國學者：中國人口今年或出現負成長

延伸閱讀

特斯拉上季獲利估增165%

特斯拉上季獲利估增165%
上海復工白名單曝光 台積電、日月光在列

上海復工白名單曝光 台積電、日月光在列
馬斯克稱獲特斯拉私有化資金挨告 法官：不實陳述

馬斯克稱獲特斯拉私有化資金挨告 法官：不實陳述
上海封控重創汽車產業鏈 上汽18日啟動復工復產壓力測試

上海封控重創汽車產業鏈 上汽18日啟動復工復產壓力測試

熱門新聞

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰
要不要注射第二劑補強針 專家這麼說

要不要注射第二劑補強針 專家這麼說
烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」
工作移民綠卡 6.65萬名額作廢 14.1萬親屬移民名額轉入

工作移民綠卡 6.65萬名額作廢 14.1萬親屬移民名額轉入
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞