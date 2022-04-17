上海拚復工 傳下達4月20日「社會面清零」目標

路透引述消息稱，上海已設下在4月20日之前，實現新冠病毒不在隔離區以外傳播的目標。(美聯社)

中國本土疫情 持續，單日新增26016例，重災區上海就占24820例，連續11天新增逾2萬例。

路透今引述消息稱，上海已設下在4月20日之前，實現新冠病毒不在隔離區以外傳播的目標，加上當局又發布「復工 復產疫情防控指引」，顯示中國或已下達上海限期「社會面清零」指示。據復工復產白名單，台積電 、日月光等企業均被列入。

上海衛健委主任鄔驚雷昨稱，上海在風險人群中發現的陽性感染者比率在下降，這兩天發現的陽性感染者人數依然處於高位，但相對維持穩定；並重申堅定不移執行「動態清零」總方針，全力推進疫情社會面清零。

上海經信委16日發布復工復產疫情防控指引，企業制定疫情防控和閉環管理方案，報疫情防控部門審批通過後，即可復工復產。

要求企業落實主體責任，實施場所分區分類管理。上汽集團18日起進行復工復產壓力測試。特斯拉上海廠也規劃今日復工復產。

該指引在附件列出第一批重點企業「白名單」。台積電松江廠、日月光半導體浦東上海總部，以「經濟支撐類」為由，被列入名單中。功率半導體封測廠捷敏-KY嘉定廠也以積體電路分類，被列入了白名單。

中國工信部也曾經發布工業與資訊領域保運轉「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產，包括台積電、華虹宏力、上海華力微電子、中芯國際、ASML，以及特斯拉、通用汽車等都在白名單上。這些企業可允許封閉廠區外的員工進入，也可以輸送新的物料入廠。

路透昨引述兩名知情人士表示，上海已設下4月20日前實現新冠病毒「不在隔離區以外傳播」的目標。並引述上海寶山區委書記陳杰16日指，根據國務院工作組、上海市委和市政府要求，上海疫情應在17日出現轉折點，並應在20日「實現（社會面）清零狀態」；直言「這是軍事命令，沒有討價還價的餘地」。這意味著當地官員將會加快檢測速度，並將陽性個案轉移到檢疫中心。

封控下悲劇頻傳，上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果跳樓身亡。家屬悲慟呼籲，更多關注因無法正常就醫而痛苦的人們。