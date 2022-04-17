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廣西空難發生近一個月 東航復飛同型波音客機

記者賴錦宏／即時報導
東方航空恢復波音737-800型客機的飛行。（圖取自東航官網）
東方航空恢復波音737-800型客機的飛行。（圖取自東航官網）

據中國瀟湘晨報報導，在「3·21」東航MU5735發生空難後，中國東方航空宣布停飛旗下所有波音737-800客機，包括東方航空、上海航空、中聯航在內共224架。17日恢復此型客機飛行。

報導稱，在停飛近一個月後，東航於今日恢復了波音737-800的商業營運。復飛首趟航班為MU5843，於今天上午10時左右從昆明長水國際機場起飛，1小時後落地成都雙流國際機場。

17日下午13時左右該飛機執飛MU5844次返程航班，從成都雙流起飛，於14時12分落地昆明長水。

執行昆明—成都的這架東航波音737-800客機，4月16日一早還做了昆明本場的適應性飛行，在「飛常準」上可以看到MU200的航班號，9時58分起飛，11時06分落地。

據飛常準APP數據，該執飛航班飛機註冊號為B-207L，機齡3.4年。據了解，該架飛機於2018年11月9日由東航雲南公司引進。

東方航空雲南有限公司是中國東方航空股份有限公司旗下的控股子公司，其前身為成立於1992年7月的雲南航空公司，主運營基地位於雲南省昆明市。目前，該公司執管飛機近百架。

目前東航大部分的起降航班，仍然使用波音737-700型和空客A320系列。

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