為抓出隱性患者 上海市民反覆被戳鼻子、咽拭子PCR

上海防疫人員為抗原檢測異常的居民進行核酸採樣復核。（新華社）

上海疫情 嚴重，全體2500萬市民頻繁且反覆進行核酸檢測 ，上海官員稱，高頻次、重複多次的檢測非常必要，目的是為了抓出確切的陽性病例。

4月17日上午上海舉行疫情防控工作新聞發佈會，上海中醫藥大學附屬岳陽醫院檢驗實驗中心主任高春芳說明，核酸檢測是感染性疾病中病原體檢測鑒定高精準有效的方法。為什麼高頻次的重複的檢測？主要有以下三個原因：

第一，從臨床疾病發生、發展規律來說，任何病原體感染都具有一定的潛伏期，新冠也不例外，且潛伏期長短存在一定個體差異。

第二，從檢測技術來說，有檢測視窗期的概念。病毒感染後在體內有一個增長複製過程，感染初期病毒載量太低，低於檢測下限，陽性是無法發現的，這個時間段就是檢測視窗期。以上感染潛伏期+檢測視窗期，使得在感染初期不一定能夠檢測到陽性結果，反覆多次檢測，可以增加陽性發現幾率，及時發現陽性。

第三，由於呼吸道病原體的採樣主要採用咽拭子、鼻拭子、鼻+咽拭子幾種形式， 取樣過程不可避免地存在一定取樣差異。這種差異包括採樣部位、深淺、採集的分泌物量的多少等。因此重複多次採樣檢測可彌補採樣誤差可能帶來的假陰性影響。

高春芳強調，反複多次檢測是臨床病原體確認的常規做法，例如臨床對於尿路感染、血路感染等其他感染性疾病，也通常需要多次培養（三次以上）監測，以確認陽性病原體，實現精準治療。

所以，總的來說，核酸檢測是新冠病毒感染防控的重要手段，通過人群核酸檢測，可以儘早發現病例，尤其是無症狀感染者，查明並鎖定風險區域和重點人群，及時採取針對性管控措施，阻斷疫情擴散。