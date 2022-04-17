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上海17日增2.4萬例確診 市府：社會清零指日可待

記者陳言喬／即時報導
上海加快核酸檢測速度，圖為上海新設的「迪安雷迪」氣膜實驗室，協助上海疫情防控。（中新社）
上海加快核酸檢測速度，圖為上海新設的「迪安雷迪」氣膜實驗室，協助上海疫情防控。（中新社）

上海市在北京時間17日上午通報新增本土新冠肺炎2萬4280例（含無症狀感染者）。官方稱，上海本輪疫情防控已取得階段性成果，實現社會面清零的目標指日可待，封控中的全體市民務必再堅持努力下去。

上海通報4月16日0至24時，新增本土新冠肺炎確診病例3238例和無症狀感染者2萬1582例，其中1177例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，1754例確診病例和2萬1167例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。截至16日24時，上海本輪疫情累計報告本土感染者35萬餘例。

上海16日晚間通報稱，上海疫情傳播指數由當初的2.27下降到目前的1.23，實現社會面清零的目標指日可待。上海重災區的浦東新區還發布一份「告浦東新區全體居民書」，呼籲全體民眾「堅持」下去。

浦東新區已經封控了20天、有些「小區」（社區）已經封控了一個多月，「告浦東新區全體居民書」表示，每一個人都在這場抗疫大戰中付出了努力、作出了犧牲，大家都很苦、很累，「但越是困難的時候，我們越是要堅持。一旦放棄，之前的所有努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價」。

●快解封了？復工指引出爐

另外，上海經信委16日晚也發布復工復產疫情防控指引，企業、工業制定疫情防控和閉環管理方案，報疫情防控部門審批通過後，即可復工復產，帶來一線曙光。

上海市經濟和資訊化委員會16日晚間發布的「工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」，提出5大方面、21條措施。

根據「指引」，5大方面分別為「企業落實主體責任」、「實施場所分區分類管理」、「強化企業員工管理」、「加強物流管理和防疫物資儲備」、「做好應急處置預案和工作保障」。

「指引」規定，復工復產企業的全體員工，須落實每日健康監測和登記，提高篩查密度，堅持一日兩測，早上做抗原檢測、晚上做核酸檢測。

「指引」並要求實行工作場所、住所「兩點一線」管理，所有人員在指定崗位工作和住宿，最大限度減少不同區域之間的人員直接接觸。

「指引」還要求企業必須制定應急情況下的處置方案，一旦有突發情況，必須最大限度控制擴散和外溢，絕對確保安全生產。

根據第一財經報導，上海工業運行順暢與否，關係產業鏈、供應鏈的穩定。華為消費者業務CEO余承東15日在微信朋友圈發文表示，「上海如果不能復工復產，5月之後，所有科技、工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產」。

大陸工信部昨天宣布，已派工作組赴上海瞭解疫情對企業造成的影響，設立工業與資訊領域保運轉「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。

疫情 復工 檢測

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