中國增2.6萬確診 蘇州市防控升級 小區封控管理

上海疫情嚴重，浙江杭州一家生鮮企業每天凌晨將來自全中國各基地的蔬菜、糧油、肉類等物資分揀包裝後發往上海協助抗疫。（中新社）

中國17日新增本土2萬6016例新冠病例，其中仍以上海最多，有2萬4820例，佔九成五。

中國衛健委17日通報4月16日0至24時，全中國新增本土確診病例3504例（上海3238例，吉林167例，黑龍江32例，廣東29例等）。新增本土無症狀感染者2萬2512例（上海2萬1582例，吉林525例，江蘇85例，安徽58例等）。

目前疫情 以上海最重，作為隔離的江蘇省形勢也開始緊張，當中蘇州市15日新增本土無症狀感染者47例，16日0時至15時再添本土感染者13例。

蘇州市已決定自16日零時起，在6個市區板塊進一步升級疫情防控措施──市民非必要不流動；取消各類公眾聚集性活動和堂食；凡可以居家辦公的一律居家辦公；所有居民小區、城中村、集宿區、產業園區實行封閉式管理。新措施對台商聚集的多種產業構成衝擊。

廣東省部分有趨緩情況，廣州自4月8日起本輪本土感染者已增至188例，廣州明天（18日）起，廣州全市高三年級（白雲區除外）有序恢復線下教學。中小學、幼兒園暫緩返校。高等院校仍實施封閉管理，學生非必要不離校。

3月疫情最嚴重的吉林省已基本穩住疫情，吉林官方16日表示，吉林省疫情防控已進入鞏固成果、動態清零、逐步恢復生產生活秩序的新階段。吉林省14日宣佈，該省各市州均實現社會面清零。