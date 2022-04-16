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上海疫情未降溫 蘇州也進入半封城

記者廖士鋒、林汪靜／綜合報導
上海封城已逾二周，為解決「買菜難」的民怨，各大保供企業正強化物流配送。（新華社）
上海封城已逾二周，為解決「買菜難」的民怨，各大保供企業正強化物流配送。（新華社）

上海全面封控已逾二周，染疫者仍居高不下，每日通報病例數都超過2萬。緊鄰上海的江蘇省蘇州市16日起也進入「半封城」封閉式管理。而去年底曾「封城」防疫的西安，近日因新增數例染疫者就宣布實行「臨時性管控措施」。

中國國家衛健委昨通報，新增本土確診病例3867例，其中上海3590例，新增本土無症狀感染者2萬0813例，其中上海1萬9923例。上海病例數雖略有下降，但仍在高位；重症患者增至13例，均未接種疫苗。

央視新聞15日晚間報導，副總理孫春蘭指出，上海疫情的傳播指數由當初的2.27下降到現在的1.23，早日實現社會面清零的目標指日可待。北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，傳播指數下降，說明「本輪疫情控制住已經很接近了」，如果指數下降至一，就說明本輪疫情基本上就不傳播了。

上海長時間封控，民眾被關在家裡，生活受影響，民怨沸騰，過多染疫者也使當地醫療體系不勝負荷。上海市疫情防控工作轉運專班負責人丁波昨坦承，近日每天新增陽性感染者數量較多，轉運工作壓力較大，市區兩級轉運都存在不足，例如，轉運不及時、候車時間長、入駐方艙慢、出院流程不通暢等。他說，「對於這些不足，我們努力改進」，一方面，必須加快方艙醫院的建設，籌措更多隔離床位；另一方面，採取具體措施，提升轉運效率。

中國這波本土疫情來勢洶洶，許多地方政府如臨大敵，一再升高防疫措施。人民日報旗下健康時報16日披露，自今年4月以來，已有逾十多個城市因疫情採取封控或社會面防控等措施，除了已知的上海市、蘇州、西安，還包括浙江省金華、哈爾濱市雙城區、山西省太原清徐縣、遼寧省鞍山市、廣州市白雲區、江蘇省句容市、河北省邢台沙河市等，而湖北是全省採社會面防控措施。

中國各地防控措施名稱各不同，諸如有「臨時性管制措施」、「社會面管控」、「封閉式管理」、「社會面防控」等，力度也有所差異，但基本上都要求人員停止非必要流動。此外，有的城市四月以前就開始封控，如廣西東興市，已封控50餘天。

疫情 指數 封城

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