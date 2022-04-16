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直擊／神舟十三號返回艙著陸 「出差」太空183天

新華社／酒泉4月16日電
中國神舟十三號太空船十六日返回地球，返回艙在內蒙古東風著陸場成功著陸，三名太空人翟志剛（左起）、王亞平及葉光富，完成在太空站半年的駐留任務，安全出艙。（新華社）
中國神舟十三號太空船十六日返回地球，返回艙在內蒙古東風著陸場成功著陸，三名太空人翟志剛（左起）、王亞平及葉光富，完成在太空站半年的駐留任務，安全出艙。（新華社）

當「太空三人組」離開地球時，大漠胡楊用翩飛的金葉為他們「餞行」。秋去春來，綠意萌發的戈壁梭梭喜迎他們歸來。

16日，神舟十三號航天員乘組結束為期6個月（183天）的太空「出差」，回到地球的懷抱。

當日破曉前，搜救隊員已整裝待發。東風著陸場周邊各個點位，警衛人員部署到位。人們不時仰望天空，期待著，盼望著……。

時間一分一秒過去，陣陣風聲讓戈壁灘顯得更加寂靜。不知過了多久，耳畔忽然響起直升機的轟鳴聲。數分鐘後，天空傳來「嘭」的一聲巨響。

「看見了！看見了！主降落傘打開了！」有人高聲喊道。

人們目不轉睛地盯著天空，只見紅白相間的主降落傘吊挂著返回艙徐徐降落。

9時56分，神舟十三號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。

在天空盤旋的直升機隨之緩緩降落，地面分隊的車輛也向著陸點疾馳而來。

萬眾矚目下，返回艙艙門打開，醫監醫保人員上前與航天員交流。航天員翟志剛、王亞平、葉光富出艙後表情輕鬆，揮手向大家致意。

警戒線外圍，人們歡呼「歡迎回家」，並紛紛舉起手機和相機拍照，定格這珍貴的歷史瞬間。

參與著陸場外圍保障工作的內蒙古額濟納旗邊境管理大隊政治教導員巴達日勒圖說，能為國家航天事業出一份綿薄之力，感到無比光榮。

額濟納旗賽漢陶來蘇木牧民達布西拉圖提前2天將放養的40多峰駱駝趕回圈中。「我們一直關注著三位航天員的動態。」達布西拉圖說，「他們返回到離我家不太遠的地方，我非常自豪。」

額濟納旗小學四年級學生楊惜彤一大早就守候在電視機前，收看返回艙返回直播畫面。「之前看天宮課堂上的實驗，覺得很神奇。我要好好學習，長大後像王亞平阿姨一樣，探索宇宙奧秘。」她說。

中國神舟十三號太空船十六日返回地球，返回艙在內蒙古東風著陸場成功著陸。（新華社）
中國神舟十三號太空船十六日返回地球，返回艙在內蒙古東風著陸場成功著陸。（新華社）

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