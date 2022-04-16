直擊／神舟十三號返回艙著陸 「出差」太空183天

中國神舟十三號太空船十六日返回地球，返回艙在內蒙古東風著陸場成功著陸，三名太空人翟志剛（左起）、王亞平及葉光富，完成在太空站半年的駐留任務，安全出艙。（新華社）

當「太空 三人組」離開地球時，大漠胡楊用翩飛的金葉為他們「餞行」。秋去春來，綠意萌發的戈壁梭梭喜迎他們歸來。

16日，神舟十三號航天員乘組結束為期6個月（183天）的太空「出差」，回到地球的懷抱。

當日破曉前，搜救隊員已整裝待發。東風著陸場周邊各個點位，警衛人員部署到位。人們不時仰望天空，期待著，盼望著……。

時間一分一秒過去，陣陣風聲讓戈壁灘顯得更加寂靜。不知過了多久，耳畔忽然響起直升機的轟鳴聲。數分鐘後，天空傳來「嘭」的一聲巨響。

「看見了！看見了！主降落傘打開了！」有人高聲喊道。

人們目不轉睛地盯著天空，只見紅白相間的主降落傘吊挂著返回艙徐徐降落。

9時56分，神舟十三號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。

在天空盤旋的直升機隨之緩緩降落，地面分隊的車輛也向著陸點疾馳而來。

萬眾矚目下，返回艙艙門打開，醫監醫保人員上前與航天員交流。航天員翟志剛、王亞平、葉光富出艙後表情輕鬆，揮手向大家致意。

警戒線外圍，人們歡呼「歡迎回家」，並紛紛舉起手機 和相機拍照，定格這珍貴的歷史瞬間。

參與著陸場外圍保障工作的內蒙古額濟納旗邊境 管理大隊政治教導員巴達日勒圖說，能為國家航天事業出一份綿薄之力，感到無比光榮。

額濟納旗賽漢陶來蘇木牧民達布西拉圖提前2天將放養的40多峰駱駝趕回圈中。「我們一直關注著三位航天員的動態。」達布西拉圖說，「他們返回到離我家不太遠的地方，我非常自豪。」

額濟納旗小學四年級學生楊惜彤一大早就守候在電視機前，收看返回艙返回直播畫面。「之前看天宮課堂上的實驗，覺得很神奇。我要好好學習，長大後像王亞平阿姨一樣，探索宇宙奧秘。」她說。