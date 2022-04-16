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上海奉賢區 今起採「五全」更嚴防控 全面清零攻堅

記者林汪靜／即時報導
上海市奉賢區決定於4月16日起至4月下旬初，採取「全域靜態管理」等綜合防控措施。（圖／取自新浪網）
上海市奉賢區決定於4月16日起至4月下旬初，採取「全域靜態管理」等綜合防控措施。（圖／取自新浪網）

上海市奉賢區政府16日指出，不確定性因素和風險挑戰仍然很多，特別是輸入性、流動性傳播風險和重點人群曝陽率還比較高，決定於4月16日起至4月下旬初，採取「全域靜態管理、全員核酸檢測、全面流調排查、全民清潔消毒，全程查漏補缺」綜合防控措施，全面「清零」攻堅。

據中國第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，上海奉賢區常住人口約有114萬人。

據「上海奉賢」微信公眾號消息指出，上海市奉賢官方指出，不確定性因素和風險挑戰仍然很多，特別是輸入性、流動性傳播風險和重點人群曝陽率還比較高，防控形勢仍然嚴峻複雜、防控任務仍然困難艱鉅。

因此，將採取更迅速、更堅決、更果斷的行動，進一步動員一切力量、調動一切資源，堅決打好快速篩查的衝鋒戰、靜態管理的陣地戰、清潔消毒的預防戰，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰。基於此，從4月16日起至4月下旬初，將採取「全域靜態管理、全員核酸檢測、全面流調排查、全民清潔消毒，全程查漏補缺」等綜合防控措施。

奉賢官方發出倡議指出，封控區嚴格實行「7天封閉管理+7天居家健康監測」管控措施，7天封閉管理期間實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，防止人員外出流動；管控區嚴格實行「7天居家健康監測」管控措施，人不出小區，嚴禁聚集，以及確保全域全員抗原檢測、核酸篩查不漏一戶、不落一人。

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