我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特祭「毒丸」阻馬斯克惡意收購 2003年有類似案例

通膨嚴重 退稅是意外收穫嗎？平均逾3100元何不早運用

浦東「告全體居民書」：一旦放棄 將來要付更大代價

記者廖士鋒／即時報導
上海疫情嚴峻，浦東新區發布文告，指一旦放棄，將來要負更大代價。（中新社）
上海疫情嚴峻，浦東新區發布文告，指一旦放棄，將來要負更大代價。（中新社）

上海仍處於嚴格封控狀態，4月16日晚間，上海市浦東新區委員會與浦東新區政府聯合發布「告浦東新區全體居民書」，呼籲全體民眾「堅持」，指一旦放棄，之前的所有努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價。

根據「浦東發布」微信公眾號消息，此公告提到浦東新區感染仍嚴重，已經連續四天超過1萬人，指Omicron病毒「非常隱匿、非常狡猾，傳染性極強，留下一點縫隙就會感染一大片」；文中強調「它不是大號流感，如果放任傳播，將會給我們帶來極其嚴重的無法挽回的災難性後果。只有第一時間發現感染者、第一時間集中隔離救治感染者和密接，才能徹底阻斷病毒傳播鏈條」。

至於防疫政策脈絡，文告強調，「堅持人民至上、生命至上，科學決策，明確動態清零總方針不動搖。在市委市政府的堅強領導下，我們採取了全域靜態管理、全員核酸檢測、全面流調排查、全民清潔消殺的防控措施」。

目前浦東新區已經封控了20天、有些「小區」（社區）已經封控了一個多月，「告浦東新區全體居民書」表示，每一個人都在這場抗疫大戰中付出了努力、作出了犧牲，大家都很苦、很累，「但越是困難的時候，我們越是要堅持。一旦放棄，之前的所有努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價」。

對此文告，輿論有不同反應，有網友支持動態清零，但也有不少抱怨，此外還有網友解讀，「他們的表述給人的感覺是，其實我們並不想執行，但上面非要這麼做，我們沒辦法」。

微信 檢測 防疫

上一則

香港海域一油輪爆炸 已1死6傷

下一則

上海奉賢區 今起採「五全」更嚴防控 全面清零攻堅

延伸閱讀

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區
洛縣新確診病例 67%染BA.2變種

洛縣新確診病例 67%染BA.2變種
上海「強徵租屋」隔離爆衝突 警不理跪求拖行老人、打女人

上海「強徵租屋」隔離爆衝突 警不理跪求拖行老人、打女人
上海民眾長時間被隔離在家 日增新冠感染仍逾2.3萬例

上海民眾長時間被隔離在家 日增新冠感染仍逾2.3萬例

熱門新聞

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料
30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊