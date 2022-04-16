浦東「告全體居民書」：一旦放棄 將來要付更大代價

上海疫情嚴峻，浦東新區發布文告，指一旦放棄，將來要負更大代價。（中新社）

上海仍處於嚴格封控狀態，4月16日晚間，上海市浦東新區委員會與浦東新區政府聯合發布「告浦東新區全體居民書」，呼籲全體民眾「堅持」，指一旦放棄，之前的所有努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價。

根據「浦東發布」微信 公眾號消息，此公告提到浦東新區感染仍嚴重，已經連續四天超過1萬人，指Omicron病毒「非常隱匿、非常狡猾，傳染性極強，留下一點縫隙就會感染一大片」；文中強調「它不是大號流感，如果放任傳播，將會給我們帶來極其嚴重的無法挽回的災難性後果。只有第一時間發現感染者、第一時間集中隔離救治感染者和密接，才能徹底阻斷病毒傳播鏈條」。

至於防疫 政策脈絡，文告強調，「堅持人民至上、生命至上，科學決策，明確動態清零總方針不動搖。在市委市政府的堅強領導下，我們採取了全域靜態管理、全員核酸檢測 、全面流調排查、全民清潔消殺的防控措施」。

目前浦東新區已經封控了20天、有些「小區」（社區）已經封控了一個多月，「告浦東新區全體居民書」表示，每一個人都在這場抗疫大戰中付出了努力、作出了犧牲，大家都很苦、很累，「但越是困難的時候，我們越是要堅持。一旦放棄，之前的所有努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價」。

對此文告，輿論有不同反應，有網友支持動態清零，但也有不少抱怨，此外還有網友解讀，「他們的表述給人的感覺是，其實我們並不想執行，但上面非要這麼做，我們沒辦法」。