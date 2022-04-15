封城越久確診越多？上海連續兩天單日確診破3000例

上海封控早已超過兩周時間，弔詭的是，每日新冠感染人數依然超過2萬例，且近兩日確診者都突破3000例。路透

上海市衛健委今早通報，15日，上海新增本土新冠肺炎確診病例3590例、無症狀感染者1萬9923例。值得注意的是，先前上海每日新增確診病例都在千例上下，13日超過2000例，14日確診病例數首次突破3000例，達到3200例，昨天確診人數又進一步增加。另，15日上海重症病例也增加3例達到13例。

上海市衛健委表示，15日確診病例中，922例為此前無症狀感染者轉確診，2311例確診病例和1萬9428例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。目前上海在院治療確診病例仍有1萬5305例。

上海市疾控中心副主任吳寰宇日前曾表示，造成上海這波疫情 的毒株是Omicron BA.2變異株，潛伏期多為3-5天。

亦即，上海目前新發現的確診者和無症狀感染者都是近期遭到感染。但上海實施封控至今已超過兩周時間，絕大多數市民除了外出接受核酸檢測 ，均被要求「足不出戶」。

儘管上海現有防疫作法飽受質疑與抨擊，但據澎湃新聞報導，目前仍在上海指導疫情防控工作的大陸國務院 副總理孫春蘭依然強調，要堅定不移執行「動態清零」總方針，進一步採取更加徹底的綜合防控措施，動用一切力量和資源，盡早實現「社會面清零」。

上海市委書記李強在15日晚間召開的疫情防控工作例會上也要求，每一輪全員檢測要做到全覆蓋，滾動開展「敲門行動」，摸清人口底數，確保不漏一戶、不落一人。同時最大限度減少人員流動和集聚，廣泛發動下沈幹部和志願者等力量，「守好大門，管好小門」。全面加大社會面巡查，提高見警率、管事率。