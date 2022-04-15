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封城越久確診越多？上海連續兩天單日確診破3000例

記者林則宏／即時報導
上海封控早已超過兩周時間，弔詭的是，每日新冠感染人數依然超過2萬例，且近兩日確診者都突破3000例。路透
上海封控早已超過兩周時間，弔詭的是，每日新冠感染人數依然超過2萬例，且近兩日確診者都突破3000例。路透

上海市衛健委今早通報，15日，上海新增本土新冠肺炎確診病例3590例、無症狀感染者1萬9923例。值得注意的是，先前上海每日新增確診病例都在千例上下，13日超過2000例，14日確診病例數首次突破3000例，達到3200例，昨天確診人數又進一步增加。另，15日上海重症病例也增加3例達到13例。

上海市衛健委表示，15日確診病例中，922例為此前無症狀感染者轉確診，2311例確診病例和1萬9428例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。目前上海在院治療確診病例仍有1萬5305例。

上海市疾控中心副主任吳寰宇日前曾表示，造成上海這波疫情的毒株是Omicron BA.2變異株，潛伏期多為3-5天。

亦即，上海目前新發現的確診者和無症狀感染者都是近期遭到感染。但上海實施封控至今已超過兩周時間，絕大多數市民除了外出接受核酸檢測，均被要求「足不出戶」。

儘管上海現有防疫作法飽受質疑與抨擊，但據澎湃新聞報導，目前仍在上海指導疫情防控工作的大陸國務院副總理孫春蘭依然強調，要堅定不移執行「動態清零」總方針，進一步採取更加徹底的綜合防控措施，動用一切力量和資源，盡早實現「社會面清零」。

上海市委書記李強在15日晚間召開的疫情防控工作例會上也要求，每一輪全員檢測要做到全覆蓋，滾動開展「敲門行動」，摸清人口底數，確保不漏一戶、不落一人。同時最大限度減少人員流動和集聚，廣泛發動下沈幹部和志願者等力量，「守好大門，管好小門」。全面加大社會面巡查，提高見警率、管事率。

疫情 檢測 國務院

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