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美國防部證實 俄艦「莫斯科號」遭烏克蘭飛彈擊沉

CIA局長稱中國有意取代美國 中外交部：沒興趣

記者林汪靜／即時報導
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯14日稱，中國有意取代美國成為印太地區超級大國，大陸外交部發言人趙立堅15日回應，對挑戰誰、取代誰並不感興趣。（圖／取自大陸外交部網站）
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯14日稱，中國有意取代美國成為印太地區超級大國，大陸外交部發言人趙立堅15日回應，對挑戰誰、取代誰並不感興趣。（圖／取自大陸外交部網站）

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）14日稱，中國是不乏雄心和能力的強大競爭對手，有意取代美國成為印太地區超級大國。中國外交部發言人趙立堅15日對此回應，中國的發展只是想讓中國人民過上更好的日子，「我們對挑戰誰、取代誰並不感興趣。」

伯恩斯14日發表任內首次公開講話，他表示，中國是不乏雄心和能力的強大競爭對手，試圖在各領域超越美，並有意取代美成為印太超級大國。

對此，趙立堅於15日的例行記者會上指出，「美方在烏克蘭危機中一再散布虛假消息，對中國大肆抹黑，對中俄關係挑撥離間，目的是要轉嫁矛盾，挑動對抗，借機漁利。」他稱，美方還是應該多反思自身對烏克蘭危機發生和不斷升級的責任。

他強調，中國的發展只是想讓中國人民過上更好的日子，對挑戰誰、取代誰並不感興趣。

趙立堅表示，長期以來，「美方炮製了太多的『中國威脅論』，給中國潑了太多的髒水。但謊言說一千遍也還是謊言。」世人對中國的和平發展和為世界所做的貢獻自有公論。「美方個別官員應該摒棄冷戰思維，客觀看待中國發展，停止造謠生事，停止挑撥中國與別國正常的國家關係」，多做些有利於中美關係發展的事。

趙立堅 烏克蘭 中央情報局

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