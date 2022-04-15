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封城疫情未降 上海再添2.3萬例

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
上海疫情嚴峻，正加速興建隔離點。浦東新區一處公寓被徵用，引起住戶不滿並發生警民衝突，相關影片在網路流傳。（路透）
上海疫情嚴峻，正加速興建隔離點。浦東新區一處公寓被徵用，引起住戶不滿並發生警民衝突，相關影片在網路流傳。（路透）

中國官方15日通報，新增本土新冠染疫人數達2萬4268例，仍集中在上海市，上海新增確診與無症狀感染者2萬3072例，染疫人數較前1日略有下降。其中，無症狀感染者自4月6日以來，首度降到2萬例以下。

自3月1日以來，上海累計染疫人數破30萬，疫情防控仍處於最關鍵的階段。上海這波疫情累計現有在院治療1萬2684例，其中重症10例。近日有科學家發起倡議，援引香港經驗，呼籲老人加速接種疫苗，避免重症與死亡。

據第一財經報導，中國細胞生物學學會近日發布一份「關於提高老年人新冠疫苗接種和加強針比例的倡議書」，呼籲在「動態清零」的同時，盡全力提高老人的疫苗接種率，特別是加強針（第3劑）接種率。

報導指出，雖然中國已經接種超過30億劑的疫苗，但60歲以上老人，還有約1/5的人沒有完成全程疫苗（2劑）接種；加強針的接種率更低，約一半的老人沒有接種。

而上海採取封控措施已逾2周，為何仍不斷出現染疫者，疫情居高不下。上海市疾控中心副主任吳寰宇解釋說，除了篩查資料通報有延遲性外，也仍存在家庭群聚性傳染。此外，雖然採全域靜態管理，居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。如果有物品被病毒汙染，可能在接觸後造成感染。

在嚴格防控政策下，民眾就醫受影響，甚至因此出現病亡案例，民怨沸騰。上海市衛健委官員吳乾渝15日表示，如果急診患者需立即緊急處置，醫療機構應啟動應急備案，將患者轉移至專門的隔離緩衝區域，區域內配備有搶救治療的設備設施藥品，需急診手術的就在專用手術室立即救治，「不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療」。

此外，上海全面封控已逾2周，抗議聲不斷，還出現警民衝突。近日網路流傳一段影片，片中身穿白色防護服的警察與住戶發生拉扯，幾名居民被警察控制住，有居民發出尖叫，還有居民向警方下跪磕頭懇求。據澎湃新聞報導，事件起因是張江集團建設的「張江納仕人才公寓」，因應官方徵用需求改裝為「集中管控隔離用房」，要求租戶搬離，在施工現場爆發衝突，張江集團在事後發表聲明稱「事態已平息」。

疫苗 疫情 手術

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