中國紅旗-22飛彈遠銷塞爾維亞 俄專家：市場前景廣闊

中國製造的「紅旗-22」飛彈銷往塞爾維亞，有俄國軍事專家分析，未來市場前景廣闊。 (中新社)

近日塞爾維亞首都貝爾格萊德機場，有六架解放軍 「運-20」降落，交付中國制「紅旗-22」防空飛彈給塞國，俄羅斯 軍事專家解讀，該型飛彈的定位將在世界市場上將成為極受歡迎的產品。

俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申（Vasily Kashin）4月15日在俄羅斯衛星通訊社發表「中國防空系統在歐洲市場實現突破」一文，指出此次中國售予塞爾維亞的「紅旗-22」出口型飛彈綜合體又稱「FK-3」，由中國航天科工集團第十研究院生產，是早期KS-1（紅旗-12）的升級版，這個版本此前已有過出口紀錄，包含：緬甸、土庫曼、烏茲別克和泰國。

瓦西里．卡申提到，紅旗-12於1990年代在解放軍列裝，替代此前大量列裝的紅旗-2型（蘇制C-75的中國版）防空飛彈系統，這套系統可執行中高空防空任務，相比中國版的紅旗-9型造價要便宜些，但紅旗-12型的射程僅有50公里。紅旗-22則是紅旗-9B防空綜合體的「簡裝廉價替代版」，但與紅旗-12相比，防干擾能力更強，且最大射程可達170公里。此次塞爾維亞的採購，他也解讀，塞爾維亞在本地區沒有「紅旗-22」的備選購買方案。

對於「紅旗-22型」飛彈，瓦西里．卡申認為它是相當完善的遠程飛彈系統，而且與其它同類產品相比，更為便宜和操作簡單，在發展中國家市場有著廣闊前景，「可能的出口區域有東南亞 、南亞和拉丁美洲」。至於為何這些國家不向西方購買？瓦西里．卡申分析，首先是因為價格昂貴，而最為重要的是武器供應與大量的政治條件相捆綁。

他認為，如此一來，中國在世界防空飛彈系統市場可望進一步推進，成為現代化防空系統的大型供應國，考慮到這種武器較高的政治依賴性和技術複雜性，出口將產生巨大的效益：「每次出口都意味著，進口國軍人需在中國進行培訓，中國商界幾十年裡，將在此類系統維修方面賺取利潤」。