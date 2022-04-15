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西安16日起暫時「封控」 全市非必要不外出

西安16日起暫時「封控」 全市非必要不外出

記者林汪靜／即時報導
西安決定明起暫時封城。（新華社）
西安決定明起暫時封城。（新華社）

Omicron病毒肆虐中國多地，西安16日起又要暫時「封控」。西安市疫情防控指揮部決定，16日0時至19日24時起實施臨時性管控措施，進一步減少人員流動，要求全市非必要不外出，在小區內活動；大型商場、公眾娛樂休閒場所、市場等暫停開放；全市餐廳食肆暫停內用等。

據「西安發布」微信公眾號消息指出，截至15日18時，西安累計43例本土陽性感染者。此波疫情為Omicron變種毒株，病例主要為貨運物流從業人員，與民眾日常生活緊密，社會流動性大、流調溯源困難，且人傳人、物傳人的可能性同時存在。

西安市疫情防控指揮部決定從16日0時至19日24時，實行臨時性管控措施，在盡量不影響社會正常生產、生活秩序的前提下，進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現社會面動態清零。

西安要求，全市小區、單位人員非必要不外出，一般在小區內活動；減少非必要外出和聚集，鼓勵支持員工居家辦公、遠端辦公、在單位、經營場所住宿，主城區中小學校、托幼機構，除了高三、初三（國三）畢業年級外，其他年級實施線上教學。

大型綜合性商場、公眾娛樂休閒場所包括KTV、網咖、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、汗蒸房、茶館等，以及人員聚集經營性場所，包括健身房、體育館、瑜珈館和各類培訓、中介機構等、公共文化活動場所和農村集貿市場暫停開放。監所、福利院、養老機構等特殊場所則封閉管理。而全市各餐飲單位暫停內用。

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