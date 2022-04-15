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蘇利文稱確保武統「永不發生」 趙立堅促美恪守一中

記者廖士鋒／即時報導
美國國家安全顧問蘇利文面對是否保衛台灣時，稱會阻止中共武統永不發生，對此中國外交部發言人趙立堅強力反駁。(路透)
美國國家安全顧問蘇利文面對是否保衛台灣時，稱會阻止中共武統永不發生，對此中國外交部發言人趙立堅強力反駁。(路透)

白宮國安顧問蘇利文近日被問及當中共武統台灣是否會保衛台灣時表示，會採取一切措施確保其永不發生。中國外交部發言人趙立堅批評美國「以台制華」，並敦促美方恪守一中原則和不支持台獨承諾。

觀察者網報導，蘇利文（Jake Sullivan）4月14日參加華府經濟俱樂部會議時表示，他揣測，中國「正在仔細觀察烏克蘭發生的事情，從中吸取經驗教訓」。隨後他指出，對美國來說「烏克蘭和台灣的情況是不一樣的」，美台雙方關係受「台灣關係法」約束。

當被問及若中共入侵台灣，美國是否會保衛台灣時，他答覆美國「會採取一切可能的措施來確保這永遠不會發生」。

中國外交部發言人趙立堅15日在記者會對此表示，當前台海局勢面臨新一輪緊張，「其根源是台灣當局一再企圖倚美謀獨，而美方一些人有意搞以台制華」。他稱，「美台相互勾連，個別人蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有著本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利，這種玩火行徑才是對兩岸現狀的改變」。

趙立堅稱，「台灣問題是中國內戰遺留問題，中國必須統一，也必然統一，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但保留採取一切必要措施的選項。我們針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動」。

他強調，在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是「台灣關係法」。趙立堅呼籲，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，應停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實「不支持台獨」的承諾。

趙立堅 烏克蘭 台灣關係法

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