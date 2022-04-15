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獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

中國疫情持續蔓延 這些城市也正加強封鎖

編譯易起宇／綜合外電
中國疫情持續蔓延，除上海之外，可能有更多城市封城。 路透
中國疫情持續蔓延，除上海之外，可能有更多城市封城。 路透

中國正在對抗兩年來最嚴重的一波新冠肺炎疫情，隨著愈來愈多城市淪陷，上海短期內恐難解封，並有更多城市可能封城

彭博資訊報導，2月下旬中國爆發新一波疫情後，深圳等城市透過管制與封鎖措施成功遏止Omicron變種病毒擴散，也得以解封。然而，其他城市的疫情正在升溫，也正加緊實施限制措施以圍堵疫情，試圖遏止疫情危機升高到與上海類似的程度，目前上海每日新增確診逾2萬例的狀況已持續逾一周。

鄰近上海的蘇州，確診數正在增加，當地政府上周下令在昆山市實施靜態管理措施，全域靜默封城，導致至少30家台灣科技公司在當地的工廠停擺，包括iPhone組裝業者和碩。但蘇州市政府本周稍早表示，目前沒有封城計畫，嘗試藉此安撫當地已開始儲備糧食的居民。

山西省省會太原上周開始加強疫情管控，並目前已封鎖六個城區。中國官媒以「太原按下暫停鍵」委婉描述這個城市的狀況後，這句話成為網路熱門關鍵字。

中國南部的貿易大城廣州也正加強管制，試圖遏制Omicron疫情蔓延，不僅已暫停中小學在教室內授課，也關閉多個地鐵車站和室內場館。廣州過去一周共有130多起確診病例，但衛生官員警告疫情可能廣泛擴散。

疫情 封城 Omicron

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