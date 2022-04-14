上海民眾長時間被隔離在家 日增新冠感染仍逾2.3萬例

圖為設在上海新國際博覽中心的方艙醫院，工作人員正在進行環境消毒工作。（新華社）

上海市衛健委今早通報，14日，上海新增本土新冠肺炎確診病例3200例、無症狀感染者1萬9872例。從今年2月26日至4月14日，上海這波疫情 累計本土確診1萬5284例，現有在院治療1萬2684例，其中重症10例。

在14日記者會被問及，小區封控已久，為什麼還會不斷出現陽性感染者？上海市疾控中心副主任吳寰宇坦承，不少市民對此會有這樣的疑問，上海市疾控中心分析有三方面因素：

一、篩查數據有一定的延時。核酸篩查工作量很大，檢完後如果發現有陽性混管，還要單採單檢複核，對檢出的陽性人員，要進一步開展流行病學調查，收集準確的相關醫學 信息、個人信息，同時還要完成上報審核等工作。

二、存在家庭聚集性傳播。造成本輪疫情的毒株是Omicron BA.2變異株，具有隱匿性強、傳播快的特點，潛伏期多為3至5天。家庭內傳播是當前主要的傳播途徑。一般來說，家庭內發現一名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出。

三、在「全域靜態管理」階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。如果存在被病毒汙染的物品，不排除接觸後造成感染。

上海市疾控中心因此建議市民，在收取團購物品、快遞包裹時，建議採取無接觸式收貨；盡量避免與志願者、配送員當面交接。取貨時，務必戴好口罩 、手套。

對於外包裝，可使用消毒劑噴灑消毒或消毒濕巾擦拭消毒。紙箱、包裝袋等盡量留在門外，放入垃圾桶，不要帶入家中，並在處理結束後清洗雙手。

若社區出現新冠陽性感染者，應對感染者的樓棟進行消毒，重點是感染者經過和接觸過的地方，包括：電梯按鈕、扶手、門禁按鈕等。

上海市疾控中心也呼籲市民，盡可能將家中門窗打開通風換氣。頻繁使用和接觸的物表可進行消毒。小件物品如手機、滑鼠、門把手、水龍頭、各種按鈕等，可用酒精棉球或消毒濕巾擦拭消毒。衣物、被褥等要勤換洗，可在陽光下曝曬4到6小時。

但上海市疾控中心也提醒，應避免過度消毒，以免反而給健康帶來負面作用。