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巴基斯坦新總理盼情比喜馬拉雅山高 北京讚：鐵桿兄弟

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人趙立堅對巴基斯坦新總理的表態稱雙方是名副其實的鐵桿兄弟。（圖／取自中國外交部網站）
中國外交部發言人趙立堅對巴基斯坦新總理的表態稱雙方是名副其實的鐵桿兄弟。（圖／取自中國外交部網站）

巴基斯坦政權易手後，是否影響與北京的關係成為各方關注焦點，而自巴國新總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）4月12日接見中國駐巴國臨時代辦龐春雪，並表態「世界上沒有人能夠破壞巴中友誼」後，中國外交部發言人趙立堅回應稱，雙方「是名副其實的鐵桿兄弟」。

根據中共駐巴基斯坦使館官網，謝里夫接見龐春雪時，提到中巴友誼無與倫比、歷久彌新，深深根植兩國民眾心中，「在巴面臨內外困難和各種重大挑戰的危急時刻，中國始終堅定與巴站在一起」。他並指，巴方視中國為最牢固朋友和最親密夥伴，歷屆政府均致力於推動對華友好，「世界上沒有人能夠破壞巴中友誼。巴方願同中方一道努力，深化巴中合作，將兩國關係提升到更高層次，希望這一高度能超越喜馬拉雅山」。

對於中巴經濟走廊，謝里夫還表示，走廊不僅是互利共贏重大專案，更是北京向巴方饋贈的寶貴禮物，如果沒有走廊能源項目，巴現在還將處於電力短缺中。他稱，巴方將繼續加大對走廊投入，同中國大陸一道拓展合作領域，克服一切瓶頸和障礙，加速推進走廊建設。巴方將全力保障大陸在巴機構和人員安全。

對此，中國外交部發言人趙立堅4月13日在記者會上，讚賞謝里夫的表態，稱「中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，是名副其實的鐵桿兄弟」，他強調北京將一如既往將巴基斯坦置於周邊外交優先方向，堅定支持巴基斯坦實現富強振興。

趙立堅還強調，願同巴基斯坦新政府一道，密切各層級交往，充實拓展合作，以高標準、可持續、惠民生為目標建設中巴經濟走廊，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

北京 趙立堅 喜馬拉雅山

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