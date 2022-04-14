上海封城威脅全球經濟的3大理由

CNN報導，從商業與金融、貿易與物流，以及製造與科技等三層面來看，上海封城抗疫正在威脅全球經濟。圖為封城期間空蕩冷清的上海街景。(路透)

儘管17天的封城已使上海2600萬居民中的大多數人困坐家中，但中國仍在努力遏制上海的新冠肺炎疫情 。

上海座落在中國的東岸，是中國最大且最富裕的城市，更是舉世數一數二的大都會。連同本月稍早遭封城的鄰近城市崑山，這兩座城市在全球經濟中扮演非常重要角色。目前仍無跡象顯示當局準備很快放寬限制，封城所造成的經濟損失及其對世界的衝擊日益令人憂心忡忡。

除了上海是當前新冠肺炎疫情的重災區外，野村證券分析師估計，中國其他45座城市分別實施了全面或局部封鎖，全國約25%人口和約40%經濟受到影響。國務院總理李克強在一周內三度警告疫情升溫對中國經濟構成的威脅。

CNN財經新聞指出，從三個層面來看，世界其他地區也應該密切關注上海疫情的發展。

一、商業和金融

上海的國內生產毛額（GDP）約人民幣4.32兆元（約6790億美元），高居中國各城市之冠；若按在此上市的公司值價計算，它是全球第三大股市以及全球第五大的億萬富豪聚集地。上海也是國際企業在中國開展業務的最具吸引力的目的地。

上海有關當局指出，截至2021年底已有800多家跨國公司在上海設立了地區或國家總部。其中有121家為財星世界500大企業，包括蘋果、高通、通用汽車 、百事和泰森食品。另據日本政府的數據，在上海設有辦公室的逾7萬家外商公司中，有2萬4000家是日本企業。

上海證交所成立於1990年，目前的總市值為7.3兆美元，僅次於紐約和倫敦。 儘管實施封鎖，證券交易仍繼續進行。

在上海上市的公司主要集中在大型國有企業，包括世界售價最高的烈酒製造商貴州茅台公司、工商銀行和中國人壽等銀行和保險業大咖，以及國有石油公司中石油。上海證交所也是中國科創板的所在地，類似美國的那斯達克證交所。

二、貿易和物流

上海占中國GDP的3.8%。但根據去年的官方統計數據，該城市在中國對外貿易總額的占比要高得許多，約有 10.4%。這座城市也擁有舉世最繁忙的貨櫃港，在2021年裝卸了相當於4700萬個20英尺貨櫃的貨物，占中國貨櫃總運輸量的16.7%，更是洛杉磯港吞吐量的四倍。

上海也是亞洲主要的航空樞紐，市內的浦東國際機場和虹橋機場在2019年迎接了1.22億名旅客，成為全球第四大最忙碌的航空樞紐，僅次於倫敦、紐約和東京。但疫情的爆發使機場延誤惡化，並迫使許多航班停飛，導致航空運費飆升，為全球供應鏈 帶來更大壓力。

上海港仍維持運作，但3月下旬公布的數據顯示，等待裝卸的船隻數量飆升至歷史新高。官方媒體還報導說，由於旅行限制，許多卡車司機難以按時載運貨櫃進出港口。

三、製造和科技

包括昆山和其他幾個東部城市在內的大上海地區，是從汽車到半導體等產業的主要製造中心。福斯和通用汽車都與國有汽車製造商上汽集團合作在上海開設工廠。上海也是特斯拉在亞洲的第一家超級工廠的所在地，這家美國電動車製造商上個月從上海廠交付了超過6萬5000輛汽車，成為中國最暢銷的電動車品牌。今年1月，福特也在上海開設了第六個全球設計中心。

全球最大的晶圓代工商台積電在松江郊區經營一家大型半導體工廠。中國晶片製造大廠中芯國際和華虹半導體在浦東設有工廠。但防疫限制已迫使上海和昆山的許多工廠暫停營運，可能擾亂汽車和電子產品的關鍵供應鏈。

福斯和特斯拉在上海的工廠已經關閉了數周。受到疫情造成上海和其他城市中斷的影響，中國電動車製造商蔚來汽車也被迫停產。

蘋果的主要供應商和碩已暫停其上海和崑山工廠的生產，直至另行通知。此外，為蘋果提供印刷電路板的台灣欣興電子和泛鴻海集團機構件大廠乙盛精密也於本月稍早也暫停了昆山工廠的生產。花旗分析師在研究報告中說：「由於上海與東亞的重要貿易聯繫，可能會對區域供應鏈產生外溢影響。」「我們認為南韓、台灣、越南以及日本（程度較輕，主要是汽車）看起來相對更容易受到干擾。」