中國柔宇科技虧逾5億、欠薪 獨立董事急發聲：救救柔宇

柔宇科技連年虧損、「失血」不斷，且「欠薪」引發社會輿論。（圖／取自中國自媒體）

中國柔性面板生產商柔宇科技連年虧損、「失血」不斷，且「欠薪」引發社會輿論，柔宇科技獨立董事劉姝威近日發文，呼籲市場拯救柔宇，稱要「保持中國在柔性技術領域的國際領先水準」。

香港經濟日報報導，自去年科創板上市申請告吹後，柔宇科技資金鏈緊張消息，近半年已在市場廣泛流傳，由柔宇科技董事公開揭示。

劉姝威在文章中指出，三星所掌握的是「低溫 多晶矽技術」，而柔宇科技則是「超低溫非矽製程集成技術」，前者需要攝氏400度至500度的製造環境，後者由於摻入非矽半導體材料，僅需要300度以內的溫度，並減少了多個複雜工序，在彎折性能、良品率上也有更出色的表現。

文章並稱，柔宇科技的技術是唯一與三星技術分庭抗禮的「中國自主智慧財產權」，號稱製造成本也較低。

她表示，柔宇科技與空中巴士（Airbus）、中國中車有合作，但在智慧手機 方面卻沒有大訂單。除了早年因不滿小米號稱推出首款中國國產「摺疊螢幕智慧手機」而鬧起一場社交平台風波，華為、Oppo等中國智慧手機大廠的摺疊螢幕手機，都未與柔宇科技合作，反從另一供應商京東方取得零件。

柔宇科技2012年成立以來，累積從股權融資 人民幣62億元（約9.7億美元）、債權融資人民幣36.5億元（約5.7億美元），但自家品牌手機銷量低，且未能供貨中國國內外大廠。劉姝威承認：「柔宇科技的三位創始人均畢業於清華大學，在史丹佛大學獲得博士學位或從事博士後研究工作。他們掌握國際領先的柔性技術，但是對於如何開拓市場，創造充足的經營性現金流量，保障公司的持續運營，缺乏經驗。」

據柔宇先前的招股申請書顯示，公司從2017年起的三年半虧損累計達人民幣31.95億元（約5億美元），且逐年增加。

劉姝威建議，中國各級政府積極幫助柔宇科技解決資金短缺，幫助柔宇科技引進戰略投資者，以便開拓中國柔性技術的應用市場。

對此，業界專家認為，柔宇科技發展路徑的偏頗，導致了現在的局面，拯救柔宇代價太大，在仍然具備一定技術實力的情況下，被同行收購可能是更現實的考慮。