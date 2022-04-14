台外交部批馬曉光：用詞粗鄙低俗 不符文明世界標準

中國國台辦發言人馬曉光。（央視截圖）

台外交部今指出，中國國台辦發言人馬曉光在13日的記者會中對台外交部長與台美關係出言不遜，其用詞粗鄙低俗，不符文明世界的標準，實不值一駁。

台外交部表示，近年來，台灣政府已被國際社會公認為民主成功故事，可信賴的夥伴，和世界良善的力量；相對地，中國共產黨 政府推動無差別戰狼外交，操作威權主義對外擴張、認知戰與網路攻擊，在今年2月4日和俄羅斯 總統普亭 發布合作「沒有限制、沒有禁區」的共同聲明，為俄羅斯侵略烏克蘭助勢。

台外交部指出，中國共產黨政府被國際公認就是造成區域情勢緊張及破壞全球和平發展的元凶，已經造成國際社會的普遍反感，中國共產黨政府應該多多自我檢討。

吳釗燮日前接受網路節目「齊有此理」專訪指出，台美關係重要原則是「對美國好朋友需要一些體諒」，美國忙的時候台灣不要添麻煩，也不要給好朋友太多意外。

馬曉光13日在記者會說，吳釗燮這番言論不打自招，把民進黨當局在外部勢力面前卑躬屈膝、仰人鼻息，搖尾乞憐的奴才嘴臉展現得淋灕盡致，連小妾都不如。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」並備質詢；吳釗燮會前受訪被問到馬曉光的說法，僅回一句，「我想國台辦的說法，應該是不值一駁。」