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抗疫45天 中國吉林宣布全省「社會面清零」

記者林則宏／即時報導
吉林省長春市宣布已經實現「社會面清零」，但14日，長春市仍對民眾展開新一輪核酸檢測。(中新社)
吉林省長春市宣布已經實現「社會面清零」，但14日，長春市仍對民眾展開新一輪核酸檢測。(中新社)

早前疫情比上海嚴重的吉林省，14日上午宣布，經過45天的「艱苦鏖戰、奮力衝刺」，通過對最新一輪長春市核酸檢測結果綜合研判，判定長春市13日已實現「社會面清零」。至此，吉林省各市州均已實現疫情防控「社會面清零」。專家表示，這說明吉林已初步阻斷新冠病毒的社區傳播，是逐步解封的前提條件。

吉林省這波疫情最早是在3月1日通報新增本土確診病例4例，無症狀感染者4例，均為延邊州琿春市報告。其中1例為重點人員主動篩查發現，7例為密接人員篩查發現。之後，吉林疫情就快速升溫。

中國所謂「社會面清零」，並非當地已無新增新冠感染者，而是新增感染者都是隔離管控人員。

根據吉林省衛健委通報，4月13日，吉林全省新增本土確診病例325例，其中長春市285例、吉林市36例、白城市4例；新增本土無症狀感染者674例，其中長春市621例、吉林市49例、白城市2例、遼源市1例、梅河口市1例。

新華社報導，長春市14日宣布，當地已於13日24時實現「社會面清零」目標。吉林市則於8日宣布實現「社會面清零」目標，正在分區分級分類有序放開社會面。

至於最早傳出疫情的延邊朝鮮族自治州，3月25日就實現「社會面清零」，4月6日封控區、管控區全部解封解控，逐步恢復正常生產生活秩序。目前有感染者報告的白城市、遼源市、梅河口市新增感染者均為隔離管控人員，四平市已連續多日沒有新增病例。

報導稱，以長春市實現「社會面清零」為標誌，吉林省本輪疫情防控已經進入「鞏固成果、動態清零、逐步恢復生產生活秩序」的收尾階段。

專家表示，「社會面清零」說明吉林已經初步阻斷新冠病毒的社區傳播，是逐步解封的一個前提條件。但「社會面清零」後，不代表徹底解封，居民仍需加強防範，主動、自覺地落實核酸檢測、抗原自測、健康監測等措施，防止疫情出現反彈。

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