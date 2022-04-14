一趟賺3萬 也沒有司機要跑上海 疫情下跨省物流難

疫情下很多大陸企業正經歷物資運送的難題，尤其上海是重災區。（取材自第一財經）

近期由於疫情 影響，很多中國企業正經歷物資運送的難題，尤其上海是重災區。一家大型糧油公司高管表示，最近一周，該公司收到上海的糧油訂單將近500噸，即使開出每車最高人民幣3萬元（約4703美元）運費的高價，仍然沒有司機願意跑上海，物資無法發送。

第一財經報導，以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常的運費在人民幣7000元左右，現在已經漲到人民幣2萬5000元到3萬元，還是沒有司機接單。

面對「天價」運費，中國卡車司機為何不為所動？卡車司機的顧慮在於，將貨物送到上海後，由於上海是疫區，卡車司機行程碼帶星，回程在一些地方將無法下高速；即使下高速，也會在當地被要求集中隔離，一般會隔離半個月，這半個月將沒有任何收入。

上述高管指出，4月以來，由於物流中斷，該公司至今無法向上海市場發貨。據了解，中國主要的糧油企業在上海及其周邊省市布局了大量工廠，生產能力充沛，當前受困於物流問題，糧油食品無法及時發運。

有公司找不到貨車司機而煩惱，也有因為貨物無法順利運達而煩惱的。一家位於上海嘉定安亭的跨國汽車供應鏈 企業負責人表示，因疫情管控，大量外地車輛拿不到進上海的通行證，就安排一些運輸車輛到進上海的高速公路上去接應，「但每天接貨都像是撞大運，因為很可能發過來的好幾車貨，一車也運不到。」

該名企業負責人指出，從外省拉過來的貨收不到，是因為一路上會面臨不知道多少次未知的攔截。「很多地方都設了道路關卡要求核酸，要等結果出來才可以放行通過，這就耽誤了時間，我們經常派好車輛去接，結果空手而歸。」

上述負責人指出，目前中國各地頒布各種花式政策，層層加碼，違規設置防疫檢查點，擅自阻斷運輸通道。這些規定除了出示通行證、綠碼、行程碼、24小時核酸報告，還包括提前申請各種當地碼，以及貼封條、不讓司機下車等等。很多車輛辦了通行證，但仍然無法下高速，通行證形同虛設，各地互不相認。

他說，現在政策「一天三變」，每天各地交通通告上百條、長三角地區的道路和高速到處堵、到處卡。大部分高速公路口滯留大量車輛和司機，由於各種原因下不了高速，很多司機被關在車上數天無水、無口糧，連廁所都不敢上，因為怕被扣、被拘。

自4月1日起，上述汽車工廠為上海的分階段封控做好了閉環管理的預案，從外省市的供應商拉來一些包括原物料及包裝材料在內的物料。但如今封控已經實施兩周，這些原本為解決短期需求的備料已經明顯不足，工廠下一階段的生產面臨嚴重的「缺料」影響。